Ferieparadis til besvær for Frankrikes president

– Et grusomt symbol, sier det franske sosialistpartiets leder Olivier Faure, og sikter til det nye svømmebassenget presidenten ønsker å bygge på sitt feriested Fort de Brégançon på kysten av Middelhavet.

Det ble et ramaskrik da presidenten kunngjorde planene om å bruke titusener av euro på et nytt svømmebasseng – samtidig med at regjeringen foretok nedskjæringer i sosiale ytelser for de fattige. Også fra høyresiden er kritikken ramsalt:

– Presidentens ryggesløse opptreden er sjokkerende på et tidspunkt da han krever stadig større ofre fra det franske folk, sier Lydia Guirous, talskvinne for Republikanerne.

«De rikes president»

Det verserer ulike beløp når det gjelder kostnadene for det omstridte bassenget, men ifølge presidentens kontor er det snakk om en utgift på rundt 140.000 norske kroner.

Argumentet for byggingen er at dagens svømmeanlegg på Fort de Brégançon gir innsyn for pågående fotografer, såkalte paparazzi, og at det er umulig for presidenten og hans familie å bade uten at det blir offentliggjort bilder av dem.

Ferieperlen Fort de Brégançon er godt synlig for turistene på den franske Rivieraen – midtveis mellom Nice og Marseille. Foto: Claude Paris / AP

Men slike argumenter gjør lite inntrykk på kritikerne, og saken har gitt ytterligere vann på mølla for dem som har klistret merkelappen «de rikes president» til Emmanuel Macron.

Napoleon gjorde det berømt

Fort de Brégançon har vært franske presidenters offisielle feriested siden 1968. Det var daværende president Charles de Gaulle som innførte tradisjonen, men hans og hans familie fant det ukomfortabelt og var så plaget av mygg at de skal ha reist sin vei etter bare en natt.

Stedets historie går helt tilbake 1200-tallet, og en rekke adelsfamilier har eid denne perlen på Middelhavskysten.

Men først da selveste Napoleon bodde på fortet vinteren 1793–94 ble det et av landets mest berømte feriesteder.

Det ble riktignok sterkt skadet i den fransk-tyske krig 1870-71, men ble fullt restaurert i 1919.

Den franske presidentens arbeidsværelse på feriestedet Fort de Brégançon. Foto: BERTRAND LANGLOIS / AFP

Et nytt Camp David?

President Emmanuel Macron har ikke bare fått kritikk for sitt bassengprosjekt, men også for andre planer om renovering på Brégançon-fortet – som å innrede et nytt kjøkken.

Ideen er å oppgradere Brégançon til et fast sted for sommermøter med verdens toppledere.

«Presidenten vil gi stedet et mer offisielt preg, der ledere kan møtes i en intim atmosfære, slik amerikanske presidenter har fått til på landstedet Camp David», skriver den franske storavisen Le Monde

Tidligere i år ble Macron kritisert for å ha bestilt nytt porselenservise for flere hundre tusen kroner til presidentpalasset.