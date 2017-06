Fem ting du må vite om sprengingen av den berømte moskeen

– Dette er en offisiell erkjennelse av nederlag fra IS, sier Iraks statsminister Haider al-Abadi, om ødeleggelsen av Mosuls historiske al-Nuri-moské.

Men er det egentlig det? Og hvorfor er nettopp denne moskeen så viktig? Her er fem ting du bør vite om sprengningen av den berømte moskeen med den skjeve minareten.

Hvorfor var al-Nuri moskeen så viktig?

Nuri-moskeen var på mange måter et symbol på Mosul også før krigen. Det er en over 800 år gammel moské, bygget i år 1172 og oppkalt etter Nur al-Din Mahmoud Zangi, lederen kjent for sin jihad mot korsfarerne. Den hadde en berømt skjev minaret, som av vestlige betraktere er blitt sammenlignet med Det skjeve tårn i Pisa.

IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi ble sist sett offentlig i Al-Nuri-moskeen i 2014. Foto: Uncredited / AP

Moskeen ble symbolsk viktig for begge parter i krigen fordi det var stedet der IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi valgte å erklære det såkalte kalifatet,i en tale i 2014. Det var altså der han erklærte den såkalte islamske staten for opprettet - og moskeen kan således ses på som et slags fødested for IS i sin nåværende form.

Baghdadis tale ble holdt like etter at IS tok Mosul, Iraks nest største by, den sommeren. Det var IS-lederens første offentlige opptreden på flere år, og det er også hans siste. De siste bildene verden har av al-Baghdadi, er nettopp fra Nuri-moskeen i 2014.

Erkjenner IS med dette nederlag?

Til tross for hva Iraks statsminister sier, pleier ikke IS å erkjenne nederlag. Det gjør de heller ikke denne gangen. De benekter at de har sprengt moskeen, og skylder isteden på et amerikansk luftangrep.

Men IS har tidligere ødelagt eller sabotert kulturarv eller strategisk viktige steder, og kanskje særlig når de blir presset tilbake av irakske styrker. I byen Qayyara, sør for Mosul, satte de eksempelvis fyr på oljefelt like før de ble presset ut i fjor høst. Det gjorde sikten vanskeligere og saboterte for irakske styrker.

Nuri-moskeen er i manges mening den aller gjeveste prisen i Mosul, ikke strategisk, men symbolsk – nettopp fordi Baghdadi erklærte Den islamske staten for opprettet der. Å gjenerobre den ville være en stor seier for irakske styrker; irakske myndigheter ville trolig ha sagt at det er ensbetydende med å gjenerobre selve byen. Likeledes vil det være et svært stort symbolsk nederlag for IS å miste den.

Ifølge irakske styrker var de rundt 50-100 meter unna moskeen da den ble sprengt. Det kan tolkes som en melding fra IS, «hvis ikke vi kan ha moskeen, kan heller ikke dere ha den». Ved å sprenge den, forhindrer de bilder av irakske styrker og politikere i moskeen; forhindrer dem fra å erklære den store seieren de ville ha erklært ved å gjenerobre den, og de forhindrer propaganda-nederlaget det ville være å miste den.

På den måten viser spreningen hvor presset IS er. Den viser at nederlaget for IS i Mosul neppe er langt unna.

Slik så moskeen ut før den ble ødelagt. Bildet er fra 2014, same året som IS-lederen erklærte den såkalte islamske staten for opprettet. Foto: Uncredited / AP

Betyr dette at kampen om Mosul er over?

Ikke ennå, men det er neppe lenge igjen.

IS har bare en liten del av gamlebyen i Vest-Mosul igjen. Søndag erklærte irakske offiserer starten på «det siste kapittelet» av offensiven mot byen, og irakske styrker angrep gamlebyen fra alle kanter.

Dette er imidlertid den vanskeligste delen av byen å gjenerobre for irakske styrker. Her er tettbefolkede, smale gater, som gjør det vanskelig med både luftangrep og militære kjøretøy, og irakske styrker har måttet rykke frem til fots noen steder. Det kan også bli blodig for innbyggerne. FN sier at over 100 000 mennesker er fanget der inne, holdt som levende skjold.

Likevel er det nok bare et spørsmål om tid før gamlebyen, og dermed hele Mosul, er gjenerobret. Etter sprengningen av moskeen, tror kommentatorer at det kan gå raskere enn ventet.

Står IS foran nederlag generelt?

IS er utvilsomt presset betydelig tilbake territorielt, både i Irak og Syria.

Mens Mosul er den siste store byen de har i Irak, pågår offensiven mot Raqqa, IS selverklærte hovedstad, i Syria. Den amerikanskstøttede opprørsgruppen Syriske demokratiske styrker (SDF) rapporteres å ha nokså god fremgang.

Men IS har ennå områder igjen, både i Irak og i Syria. I løpet av årene har gruppen vist en stor overlevelsesevne, delvis ved å endre karakter. Det kan skje også denne gangen, kanskje blir de mer som en geriljagruppe, men de vil høyst sannsynlig fortsette å skape uro i Midtøsten. Og det er tendenser til at mens de mister territorium på bakken her, fokuserer de i større grad på angrep i Vesten.

RUINER: Den kjente moskeen har stått i over 800 år, nå er den ødelagt og ligger i ruiner Foto: AP

Er det mulig at det ikke var IS som sprengte moskeen?

Det irakske militæret har offentliggjort luftfoto som viser at moskeen og minareten er helt eller delvis ødelagt.

Ifølge irakske styrker hadde IS lagt eksplosiver inne i moskeen. Helt siden offensiven mot Mosul startet i fjor høst, har det versert historier om at IS skal ha gjort dette, nettopp fordi de ikke vil se moskeen i hendene til irakske myndigheter.

IS benekter imidlertid at de har gjort det. På IS-nettstedet Amaq heter det at moskeen ble ødelagt i et amerikansk luftangrep. Men på en video som angivelig viser spreningen av moskeen, vises ingen tegn til at eksplosiver ble sluppet fra luften. Derimot ser det ut som om eksplosivene kommer innenfra.

Amerikanerne benekter også at de kan ha stått bak.

– Vi utførte ingen angrep i dette området på dette tidspunktet, sier Ryan Dillon, talsmann for koalisjonen mot IS.

Ingenting kan utelukkes i en krig der den amerikanskledede koalisjonen også har stått bak store ødeleggelser og tap av menneskeliv gjennom luftangrep. Likevel er det høyst sannsynlig at det er IS. Det er IS som har aller mest å tjene på å ødelegge moskeen. For amerikanerne og irakerne ville derimot en gjenerobring av moskeen vært en stor seier.