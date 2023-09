Fem tenåringer tiltalt for drap i Sverige

Saken ventes å starte i Uppsala tingrett 3. oktober.

Her må fire tenåringer møte, tiltalt for å ha drept en mann ved hengning.

Saken har fått bred omtale i svenske medier som «Taxidrapet».

Påtalemyndigheten kaller drapet «veldig spesielt» på bakgrunn av de tiltaltes unge alder og fordi det ikke har noen tilknytning til gjengkriminalitet, skriver SVT.

Funnet hengt i tre

De tiltalte er fire brødre i alderen 15–18 og ei jente på 16.

Avdøde er en 26 år gammel mann som jobbet som taxisjåfør. I slutten av mars i år ble mannens taxi funnet i et skogsområde utenfor Enköping i Sverige.

Taksameteret hadde da gått i tre døgn, og mannen ble meldt savnet.

1. april, en uke senere, ble han funnet hengende i et tre i skogen i Hjälstaviken.

Gjennom etterforskningen oppdaget politiet at mannen hadde en forbindelse til en av de nå tiltalte tenåringene.

Mulig hevnmotiv

Jenta som nå er tiltalt, anmeldte nemlig mannen for voldtekt i februar i år. Voldtekten skal ha skjedd i fjor sommer, skriver Aftonbladet.

Ifølge politiet var anmeldelsen vag, og mannen ble bare navngitt med et kallenavn. Saken ble derfor raskt henlagt.

– Hendelsen inntraff en lang tid før, det fantes ingen vitner og hun kunne bare gi et kallenavn på personen, sier etterforskningsleder Andreas Pallinder i Uppsala-politiet på en pressekonferanse mandag.

Etterforskningsleder Andreas Pallinder sier drapet kunne vært avverget om voldtektsanmeldelsen hadde blitt etterforsket. Foto: SVT

Den anmeldte voldtekten pekes på som et mulig motiv for drapet. I tiden forut skal de fem ha sagt til vennene sine at de «skulle drepe en voldtektsmann», skriver Aftonbladet.

Politiet erkjenner at drapet kunne vært unngått om voldtektsanmeldelsen hadde blitt prioritert.

– Drar man det langt, kunne vi teoretisk sett forhindret ett drap, sier Pallinder.

Skal ha overført penger

Påtalemyndigheten har flere beviser de mener knytter tenåringene til drapet:

Politiet fant at mobiltelefonene til de fem tenåringene hadde slått inn på en telefonmast som dekker åstedet.

En av de tiltalte skal ha kjøpt blått tau og teip på en jernvarehandel kort tid før drapet. Tauet matcher det mannen ble funnet hengt med.

En av de tiltalte skal ha overført penger fra den drepte mannens bankkonto til seg selv.

Taxisjåførens førerkort ble funnet hjemme hos en av de tiltalte.

DNA fra enkelte av de tiltalte er funnet i avdødes bil og på tauet han ble hengt med.

– Det finnes også et mulig økonomisk motiv, da man har tatt penger og eiendeler fra ham, sier aktor Moa Blomqvist.

Nekter straffskyld

Politiet mener tenåringene lurte taxisjåføren ut til skogsområdet.

Der skal han ha møtt jenta, som oppholdt ham til de fire brødrene kom til. De skal så ha kledd av ham og hengt ham.

Det var i dette skogsområdet i Hjälstaviken utenfor Enköping i Sverige at mannen ble funnet hengt i et tre. Foto: SVT

Alle fem nekter straffskyld for drap. Jenta har likevel erkjent å ha lurt mannen til området, i den tro at brødrene «bare» skulle skade ham ifølge SVT.

Aktoratet mener dødsfallet har vært svært smertefullt og bærer preg av å være en henrettelse.