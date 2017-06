Fem spørsmål om overgrepsanklagene mot pavens høyre hånd

1. Hvem er kardinal George Pell?

Australske kardinal George Pell (76) har vært pavens øverste økonomiske rådgiver i Vatikanet siden 2014. Han er blitt beskrevet som en av de mektigste personene i Den katolske kirke etter paven.

Før Roma var han erkebiskop i Sydney fra 2001.

Pell er den hittil høyest rankede nøkkelpersonen i Vatikanet som har blitt siktet for seksuelle overgrep.

Kardinalen er en av rundt 200 kardinaler verden over som er nevnt som en mulig arvtaker når paven trekker seg eller dør, ifølge avisa The Guardian.

2. Hva er Pell anklaget for?

Politiet i Australia bekreftet 29. juni at de har siktet Pell for «historiske anklager om seksuelle overgrep».

De har så langt ikke gitt noen detaljert siktelse, men det dreier seg om flere påståtte seksuelle overgrep som skal ha skjedd i den australske delstaten Victoria tilbake i tid.

Så langt har det ikke kommet frem hvor mange anklager det er snakk om, eller hva de konkrete anklagene består i.

Pell blånekter for alle anklagene, og krever at politiet avslører sine kilder.

– Anklagene er feilaktige. Jeg er uskyldig. Bare tanken på seksuelle overgrep er motbydelig. Siktelsen styrker min besluttsomhet, og rettsprosessen gir meg muligheten til å renvaske meg før jeg vender tilbake til Roma, uttalte Pell under en pressekonferanse torsdag.

Han beskriver den to år lange etterforskningen og mediedekningen som «et nådeløst karakterdrap», og avviser at han vil trekke seg.

Paven har gitt Pell permisjon for å reise til Australia for å forklare seg. Han må måte i forhørsretten i Melbourne 18. juli.

3. Har Pell spilt noen rolle i tidligere overgrepssaker?

I 1993 ble Pells tidligere romkamerat og prest ved en religiøs skole i byen Ballarat, Gerald Ridsdale, siktet for overgrep mot flere barn.

Pell, som hadde en viktig stilling i kirka, fikk sterk kritikk i australsk presse og fra ofrene for å ha stilt opp som symbolsk støtte ved å følge Ridsdale til rettslokalet.

Ridsdale innrømmet senere en rekke overgrep, og ble dømt til fengsel. En sjokkerende pedofiliring ble avslørt, skriver australske ABC nyheter.

Da Pell var erkebiskop i Melbourne i 1996 stod flere personer fram, og hevdet de som barn hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep av ansatte i kirka tilbake i tid.

Pell tok initiativ til en gransking av anklagene, kjent som «the Melbourne Response». Kritikere mente Pell tok for lett på anklagene, selv om ofrene ble tilbudt økonomisk kompensasjon.

Australias tidligere statsminister Julia Gillard beordret i 2012 en formell gransking av overgrep mot barn innenfor australske institusjoner, inkludert den katolske kirka. Granskingen pågår fortsatt, og er ventet å legge fram sin konklusjon i desember i år.

Pell var en av hundre som i denne forbindelse ble innkalt til en åpen høring for å svare på hvordan han behandlet overgrepsanklagene da ha han var erkebiskop.

Han ble også senere innkalt for å svare på hva han visste om andre overgrepsanklager.

Les mer: Innrømmer overgrep mot 600 barn

4. Hva har paven sagt om overgrepsanklagene?

I en uttalelse etter Pells pressekonferanse poengterer Vatikanet pave Frans´ respekt for Pells «ærlighet» og «energiske dedikasjon» til sitt arbeid for kirkelig, økonomisk reform.

Paven understreker også sin respekt for det australske rettssystemet, som skal «vurdere verdien av spørsmålene som er stilt»​.

Videre i skrivet heter det at:

«Kardinal Pell har åpent og gjentatte ganger fordømt misbruket av mindreårige som umoralske og uakseptable, og samarbeidet med australske myndigheter».

Da det i fjor ble kjent at hans økonomiske rådgiver var under etterforskning, sa paven at han avventer rettsapparatets vurdering av saken, og advarte mot å stole på rykter.

– Når retten har talt, skal jeg snakke, svarte paven.

5. Hvordan kan dette påvirke den katolske kirka?

Pave Frans har lovet nulltoleranse for seksuelle overgrep i den katolske kirka, og har godkjent et eget overgrepstribunal som skal gå inn i saker hvor kirkens høyeste plasserte prester er anklaget for å ha dekket over for overgrep.

Anklagene mot pavens nære rådgiver blir sett på som et hardt slag mot den katolske kirkas rykte og troverdighet, mener BBCs korrespondent i Vatikanet, David Willey.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters har siktelsen av Pell reist tvil om pave Frans har evnen til å rydde opp i tidligere ukultur som har tolerert, skjult eller ignorert seksuelt misbruk fra kirkas egne.

Avisa The Telegraph skriver også at anklagene mot Pell kan by på problemer for pavens ønskede økonomiske reform for Vatikanet, som allerede møter motstand i det italienske byråkratiet.

​