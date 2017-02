Fem spørsmål og svar om Trump-medarbeidere og Russland

1. Hvorfor måtte Michael Flynn gå av?

Ifølge Det hvite hus måtte Den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn gå av fordi han fordi han ikke lenger hadde presidentens tillit.

Grunnen var at Flynn skal ha holdt det skjult for visepresident Mike Pence at han hadde snakket med den russiske ambassadøren om USAs sanksjoner mot Russland.

2. Hva snakket Flynn med russerne om?

Flynn har ikke innrømmet at han diskuterte USAs sanksjoner mot Russland, men sagt at han kan ha gjort det. Samtalene skal ha vært avlyttet, men så langt har ikke FBI offentliggjort innholdet og det er heller ikke lekket ut.

3. Hvorfor er spørsmålet om sanksjoner viktig?

Et land kan bare ha én regjering og én politikk til enhver tid. Flynns samtaler med den russiske ambassadøren skal ha skjedd 29. desember i fjor, samme dag som president Barack Obama utviste 35 russiske diplomater som var innblandet i forsøk på å påvirke det amerikanske valget.

Dagen etter valgte Russland å ikke svare med samme mynt. Mistanken som ligger bak er at Flynn kan ha sagt noe i samtalene om å lette på sanksjonene som gjorde at Russland valgte å ikke utvise noen amerikanere.

4. Hva handler avsløringene fra CNN og New York Times om?

CNN og New York Times avsløringer tirsdag handler ikke om Flynns samtaler med ambassadøren. De handler i stedet om at arbeidere i Trumps valgkamp og andre Trump-medarbeidere hadde hyppig kontakt med russiske etterretningsfolk under valgkampen.

5. Hvem skal etterforske?

FBI har ikke offentlig sagt at de allerede etterforsker, men de mange lekkasjene viser at det pågår en etterforsking. Samtidig tyder alt på at både CIA og NSA henter inn informasjon i saken.

Republikanerne og Demokratene i Senatet ble onsdag enige om at Senatets etterretningskomite skal granske saken. Komiteen har muligheten til å kreve at avhør skjer under ed, og at de som vitner kan straffes om det kommer frem at de har løyet.