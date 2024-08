I oktober 2023 ble Friends-skuespilleren Matthew Perry funnet død i sitt eget hjem i Los Angeles.

Ifølge obduksjonsrapporten skal han ha tatt en overdose av ketamin, før han druknet i boblebadet han var i.

Nå er fem personer pågrepet og siktet for å ha medvirket til Perrys dødsfall, inkludert kvinnen som kalles «ketamin-dronningen» av Los Angeles.

Ketamin Ketamin er et hurtigvirkende smertestillende legemiddel og anestesimiddel. Legemiddelet brukes ofte som anestetikum på dyr, men også på mennesker i kortere kirurgiske inngrep. I nyere tid er ketamin blitt vanligere å bruke i behandling av depresjon. Ketamin kan i passende enkeltdose fremkalle søvn og hindre bevisst smerteopplevelse i 20–30 minutter. Ketamin kan i likhet med mange andre psykedeliske rusmidler, som LSD og psilocybin, føre til dissosiasjon og hallusinasjoner.

«Apotek»

Jasveen Sangha skal hun ha vært et slags «apotek» for stjernene i Hollywood, ifølge påtalemyndigheten.

– Politietterforskere ransaket Sanghas hjem, og under søket fant de det som tilsvarte et narkotikaimperium, uttalte statsadvokat Martin Estrada under en pressekonferanse torsdag.

Blant annet ble det funnet 80 hetteglass med ketamin, i tillegg til 1,4 kilo med diverse narkotika – inkludert reseptbelagte medisiner, ifølge statsadvokatkontorets rapport.

Til sammen er hun tiltalt på ni punkter.

Jasveen Sangha skal angivelig kun ha solgt narkotika til kjendiser og andre mennesker med høy status. Foto: Skjermbilde / Instagram

Sangha har sagt at hun bare handler med folk med høy status, eller kjendiser, fortalte én av de medvirkende i saken.

– Hun kjenner mange i industrien. Vi har vært på Golden Globes og Oscar-utdelingen sammen, sier venninnen Clancy Carter til Daily Mail.

Hun skal ha kjent Sangha siden 2008.

Carter forteller at Sangha kommer fra en rik familie. Venninnen forsto ikke hvorfor hun involverte seg i storskala narkotikasalg.

Også i 2019 skal Sangha ha solgt ketamin til en person som døde av overdose, mener påtalemyndigheten.

Injiserte Perry 21 ganger

Ytterligere fire andre er tiltalt. To leger, en tidligere filmregissør og Perrys personlige assistent.

Legene er Salvador Plasencia og Mark Chavez. De skal begge ha solgt ketamin til Matthew Perry. Chavez anskaffet stoffet via sin tidligere arbeidsplass, en ketaminklinikk i California.

Martin Estrada er statsadvokat i Californias sentrale distrikt. Foto: David Swanson / Reuters

– Plasencia så på dette som en mulighet til å tjene på Perry. I en tekstmelding han sendte i september 2023 skrev han «jeg lurer på hvor mye denne idioten vil betale», sier Estrada.

Den tidligere filmregissøren Erik Fleming skal ha solgt Perry ketaminen som til slutt tok livet av ham. Den hadde han kjøpt av Jasveen Sangha.

Totalt skal Fleming ha levert 50 små hetteglass med ketamin til Perrys personlige assistent, Kenneth Iwamasa. Halvparten av disse ble solgt fire dager før Perry døde.

Fra september til oktober 2023 betalte Perry rundt 55.000 dollar, i underkant av 600.000 kroner, for 20 glass med ketamin. Hvert glass inneholder mellom ti og 20 doser.

Iwamasa hadde bodd hjemme hos Perry over lengre tid og fungerte som en slags sykepleier. Assistenten erklærte seg skyldig i å ha injisert Perry med ketamin uten medisinsk trening, inkludert flere ganger dagen Perry døde.

I løpet av den siste uken av Matthew Perrys liv injiserte Iwamasa ham med ketamin minst 21 ganger, skriver CNN.

Utvikler toleranse

Ketamin brukes blant annet som anestesi eller for å behandle depresjon. Men dosene som Matthew Perry brukte, er langt høyere enn det som brukes i medisinsk behandling.

Det forteller Lowan Stewart, akuttlege og medisinsk direktør ved Axonklinikken, som bruker ketamin i depresjonsbehandling.

Doktor Lowan Stewart er en amerikansk lege, og er medisinsk direktør ved Axonklinikken. Han mener ketaminbehandling er blant de mest effektive formene for behandling av depresjon. Foto: Axonklinikken

Han forteller at dersom ketamin brukes riktig, så kan det være en relativ trygg og effektiv måte å behandle depresjon. Men overforbruk kan føre til skader på blæren og nyrene. Ikke minst bygger man raskt opp toleranse.

– Når man bruker det daglig, eller flere ganger om dagen, så kan man utvikle en toleranse der man bruker større og større doser, sier Stewart til NRK.

Men immunitet utvikler man aldri.

– Du kan alltid ta en overdose. Og Perry tok en overdose, understreker Stewart.

Han er likevel opptatt av at ketamin er blant behandlingene mot depresjon som gir best resultat. Men selv under de mest intensive behandlingene injiseres vanligvis ikke pasienten med mer enn tre doser i løpet av én uke.

Han forteller også at det kan være en hårfin grense mellom hvorvidt noe er en trygg medisin, eller et farlig rusmiddel:

– Jeg har fått høre fra mange, mange pasienter at de er i live i dag på grunn av behandlingen de har fått. Folk som var på flere typer antidepressive, som hadde forsøkt elektrosjokkterapi og hadde forsøkt å ta livet av seg flere, flere ganger, understreker Stewart.