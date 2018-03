Fem nye kvinner skal vitne mot Cosby

Torsdag lot en dommer fem nye varslere vitne i en ny rettssak mot Bill Cosby, som vil finne sted 2. april, melder AP. Cosby er tiltalt for et seksuelt overgrep i 2004.

De fem kvinnene sier de har opplevd lignende overgrep.

Jurist Dave Zuckerman sier at dette styrker påtalemyndighetens sak.

– Nå er det ikke kun en person som påstår overgrep, men et mønster av flere kvinner som har opplevd det samme, sier Zuckerman.

– De er desperate

Vitnene skal velges ut fra en liste av åtte. En av kvinnene er Janice Dickinson som mener at Cosby dopet henne ned og voldtok henne på en tur til Lake Tahoe i 1982.

Modellen Janice Dickinson sier hun ble dopet og voldtatt av den velkjente komikeren. Foto: Nick Ut / AP

– Hvis Dickinson blir valgt vil hun være villig og klar til å vitne. Hun har ventet flere tiår på denne muligheten, sier Janice Dickinsions advokat, Lisa Bloom.

En talsmann for Cosby mener at dette er et forsøk på å styrke en svak sak med «eldgamle anklager» som vil forvirre og distrahere juryen.

– Dette viser bare hvor desperate de er, og at dette er en veldig svak sak. Herr Cosby er uskyldig, sier Cosbys talsmann Andrew Wyatt.

Så mange som 19 kvinner, som Cosby skal ha forgrepet seg på i løpet av de siste 50 årene, skal vitne mot den amerikanske komikeren.

Håper på enighet

I den første overgrepssaken mot Cosby erklærte dommeren rettssaken ugyldig, som følge av at juryen ikke ble enige. Påtalemyndigheten håper at de nye vitnene vil føre til en klarhet i Cosbys skyldspørsmål.

Cosby har selv innrømmet at han ga kvinner han ville ha sex med bedøvende piller, men har erklært seg uskyldig i flere av anklagene.