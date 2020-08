Fem navn du bør legge merke til på Trumps landsmøte

Donald Trump går enten inn i historiebøkene som en president som satt én periode, eller som grunnleggeren av et nytt republikansk parti.

Trump har tatt eierskap og utdannet en ny generasjon konservative politikere.

Innad er det gnisninger mellom dem som støtter trumpismen, og de mer moderate og etablerte republikanerne. De som heier på Trump, får tale i beste sendetid på landsmøtet (RNC).

Blant Trumps støttespillere, er det mange som signaliserer ønske om å overta stafettpinnen. Visepresident Mike Pence har forberedt seg i flere år, men det er flere republikanske stjerneskudd som sikter mot 2024.

Hvem som får vind i seilene, og hvor store politiske muskler de klare å bygge, avhenger av innsatsen de neste månedene:

Hvor synlige de er i valgkampen

Hvor mye penger de samler inn

Og, ikke minst, hva republikanske velgere gjør i høst

Hvis velgerne syns Trump har gjort gode jobbintervju den siste tida, blir han ansatt.

Grunnlovens 22. tillegg setter en stopper for presidentambisjonene om du allerede har blitt valgt to ganger. Det betyr mannskapsbytte i 2024 dersom Trump får fornyet tillit i høst.

Her er fem av dem som utmerker seg i Trumps parti:

Nikki Haley

48-åringen var guvernør i Sør-Carolina før hun ble Trumps FN-ambassadør. Haley er datter av indiske innvandrere og ble oppdratt som sikh.

Hun er blant de få som har forlatt Trump-administrasjonen uten åpen konflikt. Hun har bygd opp en nasjonal profil og forsvarte Trump under landsmøtet.

Haley blir vurdert som en bro mellom Trump og den moderate fløyen.

Tom Cotton

43-åringen er senator fra Arkansas. Han ses på som nær alliert av Trump, og mener det «Store gamle parti» må endres.

Cotton har ettertraktede pengegivere i ryggen. Han hjalp også senatskandidaten Bill Hagerty, som nylig gikk seirende ut av nominasjonskampen i Tennessee.

Cotton mener amerikanske soldater kan settes inn mot egne borgere ved store protester. I 2016 forsvarte han også torturformen der mistenkte terrorister ble utsatt for simulert drukning (waterboarding).

I sommer har det stormet rundt sørstatspolitikerens forslag om å kutte føderal støtte til et undervisningsprosjekt om USAs slavehistorie. Avisa New York Times utvikler «1619-prosjektet», oppkalt etter året det første slaveskipet ankom.

Donald Trump junior

Presidentens eldste sønn elskes av grasrota. 42-åringen trykker på knapper i bevegelsen og holder flammende innlegg på sosiale medier.

Han ses på som mer Trump politisk enn presidenten selv.

Donald Trump junior er kjent som TV-personlighet og forretningsmann. Det var han som fikk i stand et møte mellom farens kampanje og folk som tilbød skadelig informasjon om Hillary Clinton.

Han kan være starten på et Trump-dynasti.

Kristi Noem

Hun hevder at hun heller vil være med hestene sine enn å flytte tilbake til Washington.

Når Sør-Dakotas guvernør Kristi Noem sier hun ikke er interessert i å stille som presidentkandidat, skyter spekulasjonene fart.

48-åringen stiller seg bak Trump og overfører i praksis hans tanker til Sør-Dakota om hvordan koronapandemien kan håndteres. Hun har blitt nevnt som mulig visepresidentkandidat om Pence skulle byttes ut.

Noem har installert et TV-studio på kontoret og brukes ofte av konservative Fox. Hun sørget for at fyrverkeri for første gang på tiår ble tillatt på det nasjonale minnesmerke Mount Rushmore da Trump kom for å holde tale 4. juli.

Noems første periode som guvernør er ferdig i 2023.

Mike Pompeo

USAs utenriksminister bryter en 75 år lang tradisjon om ikke å blande utenrikstjeneste og partipolitikk. 56-åringen tenker kanskje at han på sikt har mer å vinne enn tape på å snakke til kjernevelgerne fra den hellige byen Jerusalem?

Mike Pompeo, tidligere CIA-sjef og kongressrepresentant, er nær Trump. Utenriksministeren var innom Iowa forrige måned, midt i pandemien, for å møte kristne ledere og bønder. Et stoppested for alle som ønsker å ende opp i Det hvite hus.

Trumps arv mot røkla i 2024

Republikanerne har flere ambisiøse som ikke er i inne i Trumps varme, eller har fått plass på landsmøtets springbrett. For noen, er det frivillig: de ønsker distanse til presidenten for å bli gjenvalgt i egne distrikter. For andre, kom aldri invitasjonen.

Kjente republikanske navn som senator Ted Cruz (Texas), senator Marco Rubio (Florida) og senator Josh Hawley (Missouri) er ikke med på landsmøtets opptaksprøve, men nevnes i andre kretser som mulige utfordrere i 2024.

Hva slags politisk musikk republikanerne har sans for når de presidenthåpfulle tråkker til om tre års tid, er vanskelig å si noe om i dag.

Men, ja, teknisk sett, om Trump skulle tape i 2020, så kan han stille igjen i 2024.