Fem gladnyheter fra 2021

Bedre å leve i verden

For de fleste mennesker i verden blir livet stadig bedre. I hvert fall om man ser bort fra pandemien.

Social Progress Index måler hvert år hvordan innbyggerne i 168 land har det når gjelder helsevesen, sikkerhet, adgang til utdanning, rettigheter og miljø.

2021-utgaven viser at i 147 av de 168 målte landene har folk det bedre i dag enn for ti år siden.

Mer fornybar og elektrisk

Toppmøtet i Glasgow i november var på forhånd omtalt som det viktigste klimamøtet på mange år. Mange var skuffet etter møtet, andre mente det skjedde fremskritt.

Men på andre felter var 2021 et år med store fremskritt for klimakampen. Salget av elektriske biler i verden økte med 80 prosent fra året før. Totalt ble det solgt 5,6 millioner elbiler i 2021, skriver Bloomberg.

Også fornybar energi tok lange skritt fremover. Det internasjonale energibyrået (IEA) er kjent for å undervurdere veksten i fornybar energi. Nå anslår IEA at fornybar skal vokse med 60 prosent innen 2026.

Noen land har allerede vent seg bort fra kull. Storbritannia fikk 30 prosent av strømmen fra kull i 2014. I 2020 var det tallet redusert til 1,6 prosent.

Pandaene ute av fare

På 1980-tallet var det under 1000 pandaer som levde i frihet. Etter over 30 års redningsarbeidet kunne kinesiske myndigheter i sommer erklære at pandaen ikke lenger er truet.

Det er nå i underkant av 1900 pandaer som lever i frihet i Kina. I tillegg kommer over 600 i dyrehager rundt om i verden.

I tillegg til at pandaene ser ut til å ha det bra i de 67 reservatene som er opprettet i Kina, ser også maten til pandaen ut til å trives.

En panda spiser 12–38 kilo bambus om dagen. Ifølge National Geographic viser ny forskning at bambusen er mer hardfør når det gjelder klimaendringer enn man har trodd.

Dermed ser det ut til at 2021 har vært et godt år for både pandaen og dens matfat.

En av verdens mest dødelige

Malaria er regnet for en av verdens mest dødelige sykdommer. Bare i 2020 tok sykdommen ifølge WHO livet av 627.000 mennesker.

Mer enn 260.000 afrikanske barn under fem år dør hvert år av malaria. Afrika står for 96 prosent av alle som dør av sykdommen,

I oktober kunne WHO, etter et gjennombrudd i forskningen, for første gang kunnet anbefale en malariavaksine til barn.

– Utviklingen av den nye malariavaksinen i år vil på sikt kunne redde flere hundre tusen av de mest sårbare barna i verden. Dette er et massivt framskritt, sier Redd Barnas generalsekretær Birgitte Lange til NTB.

Over 9 milliarder vaksinedoser

Ved utgangen av 2020 hadde bare noen få tusen blitt vaksinert mot covid-19. Ifølge Our World in Data hadde 0,091 prosent av verdens befolkning fått første dose 31. desember 2020.

Ved utgangen av 2021 er det satt 9,15 milliarder doser, 32.09 millioner doser blir satt hver eneste dag. 58,2 prosent av verdens befolkning har fått minst en dose.

Forskjellene er store, I et land som Haiti er bare litt over én prosent av befolkningen vaksinert.

Likevel er vaksinasjonsprogrammet mot covid-19 en historisk suksess. Aldri før er en vaksine blitt utviklet så raskt og masseprodusert i et slikt tempo. Og verdensdelen med størst andel vaksinerte er ikke en av de rikeste, men Sør-Amerika der hele 76 prosent har fått minst en dose.