Fem drept i Venezuela

– Venezuela står midt i en full konstitusjonell krise. Jeg er skrekkelig bekymret for at dette kan ende med noe helt grusomt, sier Vegard Bye.

Bye er partner i konsulentselskapet Scanteam og har i flere tiår fulgt den politiske utviklingen i Latin Amerika tett.

De siste dagene er fem personer drept i de voldsomme protestene mot Maduro. Den siste bølgen med demonstrasjoner er inne i sin tredje uke, og onsdag er det varslet en stor demonstrasjon.

Økonomiske krise

Venezuela er inne i en økonomisk krise som følge av fallende oljepris. Folk opplever matmangel, inflasjon og arbeidsledighet.

Mange frykter at vippepunktet er nær.

– Myndighetene mister grepet og samfunnet er blitt svært polarisert. Dersom militæret velger å gripe inn, tatt i betraktning den indre splittelsen som eksisterer, betyr det at også de militære er splittet, og da kan det gå riktig galt, sier Bye.

KRISE: President Maduro er tidligere bussjåfør og fagforeningsaktivist. Han styrer nå ved dekret, har oppløst nasjonalforsamlingen og står overfor sin største krise siden han ble valgt til president. Foto: Richard Drew / Ap/NTB Scanpix

Lokket med økt lønn

Maduro vant folkets tillit etter at sosialistikonet Hugo Chávez døde i 2013.

Venezuela har de største oljereservene i verden, og økonomien er hardt rammet av den lave oljeprisen.

Det har også gjort det vanskelig for Maduro å holde arven etter Chavez levende.

Under store massedemonstrasjoner i høst forsøkte presidenten å fri til folket med løfter om å heve minstelønnen til alle arbeiderne med 40 prosent.

Knebler motstanderne

Opposisjonens kandidat Henrique Capriles har siden presidentvalget i 2013 kjempet i motvind for å komme i posisjon.

Innad har han måttet forholde seg til den mer omstridte opposisjonspolitikeren Leopoldo López. Mens Capriles har stått for en moderat linje, har López valgt en mer radikal og uforsonlig linje.

– Nå virker den store motsetningen mellom López og Capriles å være noe redusert, der Capriles er på vikende front i sine forsøk på å holde dialogen gående, påpeker Bye.

I september 2015 ble López dømt til over 13 år og ni måneders fengsel for å ha hisset til vold, i det som er blitt beskrevet som en sterkt politisert rettssak.

Håper Maduro innfrir

– Holdningene i samfunnet er så uforsonende, motsetningene så store. Det som gjør at folket ikke støtter mer opp om Capriles, selv om de lider, er nok at mange opplever at han representerer den gamle eliten, sier Bye og fortsetter:

– Denne eliten kjennetegnes av sitt hat mot vanlige folk, sin totale nedvurdering av vanlige mennesker.

Mange klamrer seg fast i håpet om at Maduro vil innfri, i mangelen på et realistisk alternativ.

Men med over halvparten av befolkningen under fattigdomsgrensen, og en evig jakt etter matvarer og medisiner, er spørsmålet hvor lenge de holder ut.