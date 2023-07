Fem drept i israelsk angrep mot Jenin

Den israelske hæren meldte like etter midnatt at de gjennomfører en «omfattende kontraterror-operasjon».

De hevder at de har angrepet et felles operasjonssenter som ble brukt som kommandosentral for Jenin-brigadene.

På Twitter skriver den israelske hæren at Israel ikke vil akseptere at det de hevder er terrorister som skjuler seg i byens flyktningleir. De skriver at angrepet var rettet mot «terrorist-infrastruktur».

Luftangrep

Ifølge Reuters som siterer palestinske kilder, ble det avfyrt minst et missil. Et bolighus og et forsamlingslokale skal ha blitt truffet i Jenin.

Israel sier at bygningen ble brukt som et «avansert observasjons- og rekognoseringssenter» og at det ble oppbevart våpen og eksplosiver der. Bygningen ligger i flyktningleiren i Jenin, skriver Haaretz.

I tillegg til de fem døde, ble minst tretten andre såret, tre av dem alvorlig.

En skadet mann fraktes bort av ambulansepersonell i Jenin. Foto: Raneen Sawafta / Reuters

Røyk fra sykehus

Ifølge BBC er det gjennomført flere luftangrep med fly i løpet av natta.

Videoer publisert på sosial medier viser at det stiger røyk opp fra en boligblokk.

På et bilde som Reuters har publisert skal det også stige røyk fra et sykehus i byen.

Røyk stiger opp over Jenin i morgentimene. Foto: Mohamad Torokman / Reuters

Rykket inn i flyktningleir

Kilder i Jenin sier til avisa at israelske styrker har omringet flyktningleiren, og at det kan være flere døde enn det som er meldt av palestinske myndigheter.

Nyhetsbyrået DPA siterer palestinske rapporter på at israelske soldater tok seg inn i Jenin kort tid etter luftangrepet og kjempet mot militante palestinere.

En talsmann for Jenin-bataljonen sier ifølge BBC at de «vil kjempe mot okkupasjonsstyrkene til vårt siste åndedag og vår siste kule. Vi skal jobbe sammen og er forenet i alle fraksjoner og grupper».

Bataljonen skal ha utplasser maskerte og bevæpnede menn i de smale bakgatene i flyktningleiren.

Ahmed Zaki som bor i leiren, fortalte BBC at kolonner av israelske militærkjøretøyer kjørte inn i utkanten av leiren fra flere sider i natt.

Røyk stiger opp fra flyktningleiren i Jenin mandag morgen. Foto: Jaafar ASHTIYEH / AFP

Samtidig har en palestinsk mann blitt drept i sammenstøt med israelske soldater nær den israelske bosettingen Beit El ved Ramallah, ifølge Haaretz.

Flere angrep

I juni ble tre militante palestinere drept i et droneangrep mot en bil i Jenin, det første israelske droneangrepet der siden 2006. IDF har ikke presisert om mandagens angrep var med drone.

Israel har ofte aksjoner i Jenin, som ligger i Samaria nord på Vestbredden. I byen har flere palestinske militsgrupper, blant dem Hamas og Islamsk hellig krig, krigere.

Noen dager før droneangrepet i juni, tok israelske styrker for første gang på over 20 år i bruk Apache-helikoptre i et angrep på Vestbredden. Det skjedde etter at israelske styrker på bakken møtte væpnet palestinsk motstand i Jenin.

Seks palestinere ble drept i angrepet. Sju israelske soldater og grensepolitiansatte ble såret.

Etter angrepet brøt det ut uro i Jenin, og demonstranter tente på bildekk i gatene. Foto: Raneen Sawafta / Reuters

Mange drepte

Siden årsskiftet har mer enn 130 palestinere blitt drept i sammenstøt med israelske soldater, skriver DPA. Samtidig skal 22 israelere, en ukrainer og en italiener være drept i palestinske angrep.

Israel okkuperte Vestbredden og Øst-Jerusalem i seksdagerskrigen i 1967. Okkupasjonen er av FN erklært som ulovlig og i strid med folkeretten.