Fem døydde etter å ha blitt trefte av naudhjelp i Gaza

Dei palestinske helsestyresmaktene stadfestar at fem menneske døydde då dei blei trefte av forsyningar frå lufta.

Pakkane blei sloppe ut frå eit fly fredag føremiddag. Fallskjermen på ein av dei blei ikkje utløyst som han skulle.

Video frå staden viser folk som strøymer til for å ta i mot forsyningane. Den eine leveransen gjekk nesten i bakken i fritt fall.

Ifølgje Al Jazeera mista to menneske livet på staden, medan dei tre andre døydde seinare på sjukehus som følgje av skadane.

Det skal ha skjedd nord for flyktningleiren al-Shati.

USA, Jordan, Frankrike og fleire andre land har sloppe mat frå lufta over krigsstripa. Sidan 9.oktober har Israel stengt grensene inn til Gaza, og hatt strenge restriksjonar på lastebilassa som blir sloppe inn.

Naudhjelp til Gaza frå lufta.

Skal opprette bistandskorridor

Dette skjer same dagen som at EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen seier at ho forventar at ein maritim bistandskorridor skal starte opp mellom Kypros og Gaza innan søndag.

Skipa kan forlate Kypros allereie fredag, ifølgje EU-presidenten.

FN har fleire gonger åtvara om at Gazas befolkning er i ferd med å svelte i hel. Behovet for naudhjelp er stort.

Torsdag fortalde USAs president Joe Biden at han har beordra det amerikanske militæret til å etablere ei naudhjelpshamn utanfor Gaza.

Israel skal støtte planane, skriv Reuters.

– Born døyr av svolt

Fem månadar med krig i Gaza har ført til at over 2 millionar menneske er avhengig av naudhjelp.

2,2 millionar menneske i Gaza er no kategorisert som i matkrise eller verre, ifølgje FN-organisasjonen på Gaza.

Den siste tida har det vore eit stort press for å få meir hjelp inn til Gaza. USA har siste veka slept pakkar med naudhjelp over Gaza.

– Born dør av svolt, sa FN-koordinatoren Jamie McGoldrick denne veka etter å ha besøkt Gaza.

Laurdag slapp USA første forsyninga frå lufta. Pakkar med 38.000 måltid. Bilda frå flyet blei spreidde seg på sosiale medium.

Hjelpeorganisasjonen CARE kritiserte USA for dette, og seier det er sløsing med naudhjelp.

– Bilda av flydropp over Gaza gir inntrykk av at hjelpa no når fram til svoltne born og kvinner, det gjer den ikkje, sa Gudrun Bertinussen, utanlandssjef for Care Noreg.

Bertinussen understrekar at hjelpeapparatet i Gaza er brote ned.