Fem døde i skyting ved nattklubb for skeive i Colorado

Fleire personar er skotne ved utestaden i Colorado Springs. Fem er døde og 18 skadde, og politiet ventar at talet kjem til å stige utover morgonen i USA.

Det skal dreie seg om Club Q, som er kjend for å vere ein nattklubb for skeive. Både amerikansk politi og FBI er på staden.

Den første meldinga om angrepet kom like før midnatt laurdag kveld, ifølge Castro.

– Politiet tok seg inn i bygget med det same. Dei fann eitt individ som vi meiner er den mistenkte, der inne, sa politiet sin talsperson, løytnant Pamela Castro, på ein pressekonferanse.

– Fleire personar har blitt frakta i ambulanse og politibilar til lokale sjukehus.

Club Q er ein utestad for skeive i Colorado Springs, Colorado. Foto: KEVIN MOHATT / Reuters

Personen som er mistenkt for å stå bak er pågripen og også på sjukehuset, og får medisinsk behandling etter å ha blitt skada under skytinga, seier politiet vidare. Det er uklart korleis dette gjekk føre seg.

Kommunikasjonsetaten i politiet i Colorado ber folk halde seg vekke frå området og opplyser at vegen er stengd i begge retningar.

Dei ber også folk som ikkje har klart å kontakte sine kjære om å ringe politistasjonen for ytterlegare informasjon.

Skriv at kundar på utestaden stoppa angrepet

I eit innlegg på Facebook, skriv Club Q at dei er «heilt frå seg som følge av det meiningslause angrepet».

Dei sender at dei ber for og tenker på ofra og familiane deira, og takkar fleire av dei som var til stades for sin «raske reaksjon».

Det var folk på utestaden som overmanna angriparen og stoppa angrepet, heiter det vidare.

Club Q melder status frå utestaden på Facebook. Foto: Skjermbilde

Ifølge politiet er det for tidleg å kunne seie noko om motivet for skytinga på klubben. Dei har heller ikkje tal på kor mange som var til stades då angrepet skjedde.