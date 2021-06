Fem arresterte i razzia mot prodemokratisk avis i Hongkong

Dei fem er arresterte og sikta etter Kinas nasjonale tryggingslov for Hongkong. Dei blir skulda for å konspirere med «eit framandt land eller andre eksterne element for å setje den nasjonale tryggleiken i fare», heiter det frå politihald.

Ei politikjelde stadfestar til AFP at alle fem var leiarar frå Next Digital, eigarselskapet til avisa. Det er Apple Daily sjølv som opplyser at Law er blant dei arresterte.

Eit stort antall politifolk strøymde inn i resepsjonen til avisa Apple Daily i Hongkong torsdag morgon. Foto: AP / NTB

Sende direkte

Apple Daily strøymde direktebilete frå politiaksjonen på Facebook. Der kunne ein sjå betjentar sperre av lokalet.

Arrestasjonen er den siste i ei rekkje inngrep mot den populære tabloidavisa, som har støtta opp om demokratirørsla i Hongkong.

Det er den andre razziaen mot avisa og eigarselskapet i løpet av det siste året. I august i år vart ti personar, blant dei den kjende mediemogulen Jimmy Lai, arrestert i ein politiaksjon.

Alle vart sikta for brot på tryggingslova, og dessutan for andre lovbrot.

Avisa er eigd av Lai gjennom medieselskapet Next Digital. 72-åringen sit for tida fengsla for ulovlege protestar i 2019, då det var massedemonstrasjonar for demokrati.

