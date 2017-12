Feiring og arrestasjoner i Jemen etter eks-presidentens død

SKIFTET SIDE: Titusener av mennesker var ute i gatene i Sanaa tirsdag for å feire at Houthi-militsen hadde drept Ali Abdullah Saleh dagen før. Saleh skal ha blitt drept fordi han skal ha skiftet side og åpnet for direkte dialog med Saudi-Arabia, som leder koalisjonen mot Houthi-opprørerne i Jemen.

Foto: Mohammed Huwais / AFP