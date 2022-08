Feirer uavhengighetsdagen med broderte bluser og panservogner

24. august er dagen Ukraina ble uavhengig fra Sovjetunionen for 35 år siden og Ukrainas nasjonaldag. Samtidig er det 6 måneder siden Russland invaderte landet.

NRK er på Majdan-plassen i Kyiv hvor folk er ute i gatene med de tradisjonelle ukrainske vyshyvanka-blusene for å vise sin patriotisme.

Anastasya viser sin patriotisme ved å posere med flagg foran en panservogn i Kyiv. Foto: Andras D. Hajdu

De aller fleste NRK snakker med sier de ikke er spesielt redde for rakettangrep i dag.

– Det er veldig viktig for meg å feire denne dagen for å vise at vi kan vinne, forteller Mykita til NRK. Han har nettopp kommet tilbake fra fronten.

Han skal feire nasjonaldagen med kona Maria og familien.

Flyalarmen har gått flere ganger og mange søker dekning på undergrunnsbanen i Kyiv. Men enkelte har blitt så vant til de stadige alarmene at de knapt leer på øyenbrynet når de begynner å ule.

– Det er veldig viktig for meg å feire denne dagen for å vise at vi kan vinne, forteller Mykita til NRK. Han viser sin patriotisme med kona Maria i hver sin vyshyvanka. Foto: András D. Hajdú

Patriotisk plikt å feire dagen

Nasjonaldagen blir normalt feiret med militærparader og konserter. I år blir det ingen felles, offisiell feiring. Myndighetene har oppfordret folk til å ikke samles i store menneskemengder og å gå i dekning når flyalarmen går. Likevel er det mange som vil gå ut i gatene og vise at de er patrioter

Folk forteller at de har levd under denne trusselen i seks måneder, så de vet at kan bli drept når som helst.

Folk søker dekning på undergrunnsstasjonen Majdan i Kyiv etter en flyalarm. Foto: Andras D. Hajdu

På Majdan-plassen står det utstilt gamle panservogner som både voksne og barn poserer foran. NRK snakker med folk på en metrostasjon om hvorfor de feirer nasjonaldagen midt under en krig:

– Vår frihet og vår nasjonale uavhengighet er det viktigste for meg. Vi skal ikke være avhengig av noen. Ukraina skal bli fri, forteller Volodomyr.

– For meg handler uavhengighetsdagen om vårt lands historie, helt fra begynnelsen til i dag, forteller Ilya som er ute og spaserer i gatene sammen med moren Viktoria.

– For meg handler uavhengighetsdagen om vårt lands historie, helt fra begynnelsen til i dag, forteller Ilya som er ute og spaserer i gatene sammen med moren Viktoria. Foto: András D. Hajdú

– Vi vil kjempe til seier

Onsdag sammenfalt Ukrainas nasjonaldag med seksmånedersdagen for den russiske invasjonen, noe Zelenskyj markerte i en videotale.

– Vi bryr oss ikke om hvilken hær dere måtte ha, vi bryr oss bare om landet vårt. Vi vil kjempe for det til siste slutt, sa han.

– Vi bryr oss ikke om hvilken hær dere måtte ha, vi bryr oss bare om landet vårt. Vi vil kjempe for det til siste slutt, sa Zelenskyi i en tale i dag tidlig. Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

– Vi har holdt ut i seks måneder. Det er tøft, men vi har knyttet nevene og kjemper for vår egen skjebne, fortsatte Zelenskyj.

– Hver eneste dag er grunn god nok til ikke å gi opp. Etter en så lang reise kan vi ikke annet enn å fortsette til siste slutt, sa han.