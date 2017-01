FBI-agent George Piro sa på en pressekonferanse i Florida lørdag at mannen som er mistenkt for angrepet er avhørt i flere timer, men at det er altfor tidlig for politiet å konkludere om angrepet kan klassifiseres som terror.

– Vi fortsetter å se på terrorvinkelen og leter etter mulige motiver. På dette stadiet har vi ikke utelukket noe, sa Piro.

Han sa at den mistenkte mannen holdes i varetekt, og at politiet vil offentliggjøre siktelsen senere i dag.

Leter etter detaljer

Piro sier at politiet ser på videoer som er sikret fra åstedet og leter etter detaljer som kan forklare det som skjedde. Han sa at det foreløpig ikke avdekket noen spesiell grunn til at gjerningsmannen valgte Fort Lauderdale som åsted.

Ifølge amerikanske medier har den 26 år gamle mannen som er arrestert, ha kontaktet FBI i november og fortalt at han så på IS-videoer på nettet. Han skal også ha opplyst til politiet i Anchorage i Alaska hvor han bodde, og fortalt at han hørte stemmer i hodet.

Sheriff Scott Israel i Broward County i Fort Lauderdale opplyste at seks personer ligger på sykehus med skuddskader, ikke åtte som tidligere opplyst. Tre av dem ligger fortsatt på intensivavdelingen. De tre øvrige er i god form, opplyste han.

ÅSTEDET: Etterforskere i arbeid inne i Terminal 2 på Fort Lauderdale-flyplassen i USA. Bygningen var lørdag fortsatt stengt mens opprydding pågår. Foto: Mike Stocker, Florida Sun-Sentinel / AP

Fulgte sikkerhetsregler

Det som foreløpig er klart, er at 26-åringen kom med et kanadisk fly til Florida. Han hadde sjekket inn våpenet sitt i bagasjen i tråd med sikkerhetsreglene. Etter landing hentet han bagasjen og gikk på toalettet. Der skal ha ha hentet fram våpenet, ladet og begynt å skyte inne i Terminal 2-bygningen. Bygningen var lørdag fortsatt stengt mens opprydding pågår.

Om våpenet sier politiet at det var et halvautomatisk håndvåpen med kaliber 9 mm.

Foreløpig tror politiet at mannen handlet på egen hånd, men de vil ikke utelukke at han hadde samarbeidspartnere.

Soldat-bakgrunn

FBI har avhørt 175 vitner og graver nå dypere inn i den mistenktes bakgrunn. I amerikanske medier oppgis han å være en 26 år gammel mann som er bosatt i Alaska.

Han skal være født i New Jersey, men flyttet til Puerto Rico som gutt, og vokste opp der.

Han skal ha tjenestegjort i Irak, hvor han skal ha fått flere medaljer som sin krigsinnsats. Han skal også nettopp ha blitt far.

ARRESTERT: Den mistenkte 26-åringen føres inn i Broward County Jail i Florida. Foto: Jim Rassol / AP

Arbeidet for vaktselskap

I Alaska arbeidet han for et vaktselskap, og han skal ha eid to Glock-revolvere, men det er uklart om disse var en del av angrepet.

Rullebladet hans skal ikke inneholde noen alvorlige lovbrudd. For et par år siden fikk han straff for at han ikke hadde forsikringsbevis, han fikk bot for at blinklyset var i ustand, og for å ha gjort ugagn som førte til skade på eiendom til en verdi på 400 kroner.

Men han ble også arrestert i forbindelse med en familievoldssak dette året. Han skal ha ødelagt en dør da han tvang seg inn på badet til kjæresten sin. Han skal ha tatt kvelertak på henne og slått henne i hodet.

En måned senere brøt han reglene for løslatelse da politiet fant ham i hennes hjem ved en rutinesjekk. Han fortalte politiet at han hadde bodd der etter at han slapp ut fra arresten, skriver AP.

Hørte stemmer

I november tok han kontakt med FBI i Anchorage i Alaska der han bodde, og fortalte at han hadde fått beskjed om å følge med på videoer fra IS. Bekjente av ham skal ha vært bekymret fordi han sa han hørte stemmer.

FBI fant den gang ingen informasjon som skulle tilsi at han var radikalisert. FBI bad det lokale politiet om å ta ham med til sykehuset for å få en psykisk helsesjekk. Han skal ha blitt med frivillig til en slik sjekk.

Foreløpig har politiet snakket med 175 vitner og familiemedlemmer av den siktede 26-åringen. Han oppgis å være samarbeidsvillig, men politiet vil ikke si noe foreløpig om hva han selv har sagt om motivet for ugjerningen.

Gjenåpnet flyplass

På flyplassen i Fort Lauderdale er flyvningene gjenopptatt og alle terminaler unntatt Terminal 2 er gjenåpnet. Flyplassjef Mark Dale opplyste på pressekonferansen lørdag ettermiddag at de regner med å gjenåpne den siste terminalen i løpet av kvelden. Han sa at det fortsatt er noen forsinkelser, men at de regner med å være i rute igjen snart.

Politiet har beslaglagt over 20 000 gjenstander etter angrepet, og mange reisende sliter fordi de ikke har fått igjen bagasje og identitetspapirer. Guvernør Rick Scott opplyste at disse reisende nå skal få hjelp slik at de kan komme videre.