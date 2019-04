FBI jakter på Columbine-besatt kvinne få dager før 20-årsmarkeringen

Lørdag er det 20 år siden Eric Harris og Dylan Klebold gikk inn på ungdomsskolen under lunsjen sin i Jefferson county i Colorado og skjøt og drepte tolv elever og en lærer.

Skolemassakren er den mest omtalte i moderne tid, og i årene som har gått har det vært en rekke lignende angrep i USA og Europa.

I flere av tilfellene har gjerningspersonene uttrykt sympati for Columbine-drapsmennene.

En reell trussel

I Columbine forbereder lokalsamfunnet seg på å markere 20-årsdagen for angrepene. Men i år er markeringen preget av frykten for et nytt grusomt angrep.

En 18 år gammel kvinne fra Florida fløy til Colorado mandag denne uken og skal ha kjøpt en pumpehagle og ammunisjon, opplyser FBI til nyhetsbyrået Reuters.

Kvinnen blir beskrevet som ekstremt farlig, og ifølge FBI skal hun være besatt av Columbine-massakren.

– Vi ser på henne som en reell trussel mot samfunnet, sier spesialagent ved FBIs Denver-kontor Dean Phillips.

Kvinnen skal ikke ha rettet konkrete trusler mot skoler i området, men uttalelser hun skal ha kommet med før hun reiste til Colorado gjør at FBI ser svært alvorlig på saken.

Ikke siktet

Columbine og en rekke andre skoler har iverksatt en rekke sikkerhetstiltak denne uka. Skolene har vært stengt for besøkende, men undervisningen har foregått som normalt – en såkalt «lockout».

Politiet holdt vakt utenfor da skoledagen var slutt tirsdag.

Onsdag holder flere av skolene stengt som følge av den potensielle trusselen. Flere andre vurderer å følge etter.

FBI og lokalt politi leter nå for fullt etter kvinnen, som foreløpig ikke er formelt siktet for noe, men kvinnen skal anholdes for å få gjennomført en psykiatrisk utredning.

– Vår prioritet nå er å finne henne, sier Phillips.

FBI har publisert to bilder av kvinnen. Hun skal være kledd i en svart t-skjorte, kamuflasjebukser og svarte støvler.

Ifølge Denver Post er kvinnens foreldre hjemme i Florida avhørt av FBI.

Bare de to siste skoleårene har det vært 294 «lockouts» på skoler i Denver-området og 22 mer omfattende «lockdowns».