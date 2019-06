FBI bidro i jakten på «Den avskyelige snømann» på 70-tallet

I slutten av april ble den indiske hæren latterliggjort for å ha lett etter den mytiske figuren som etter sigende skal holde til i Himalaya. Yetien, eller Bigfoot som han kalles i USA, er et fabeldyr som det så langt ikke er funnet vitenskapelige bevis for at faktisk eksisterer.

Mystisk skinnfell

I 1975 fikk FBI en henvendelse fra Peter Byrne, sjefen for det privat-finansierte Bigfoot Information Center and Exhibition. Han lurt på om politiet kunne analysere noen mystiske hår som satt festet til en skinnfell. Han hadde blitt fortalt at FBI allerede hadde foretatt en analyse og funnet at den ikke tilhørte noen kjent dyresort, melder TV-kanalen CBS.

I papirene fra FBI finnes også et bilde av hårene og skinnbiten som ble analysert. Foto: FBI

Ifølge Washington Post var Byrne på den tiden regnet som en av de mer kjente forskere på Yetien.

I brevet påpekte Byrne at forskningen som gjøres ved Bigfoot Information Center er seriøs. I svaret fra FBI het det at de ikke hadde gjort noen slik undersøkelse, og at de vanligvis bare gjorde like analyser i forbindelse med kriminalsaker, men at:

– Noen ganger, i enkelte tilfeller, når det er av interesse for forskning og vitenskap, hender det vi gjør unntak. Så dermed vil vi undersøke hårstråene og skinnbiten du omtaler i brevet, svarte assisterende FBI-direktør Jay Cochran.

Dermed ble det skinnbiten sendt i posten til det føderale politiet.

Den lille biten hadde Byrne selv funnet i skogen et sted ved Stillehavskysten, nordvest i landet. Han hadde fått tips fra to skogvoktere som mente de hadde sett en merkelig og ukjent skapning.

Fikk ikke svaret

Ifølge FBI var dette første gang de undersøkte om noe kunne stamme fra den avskyelige snømannen. I februar 1977 kunne FBI slå fast at den lille skinnfellen stammet fra et dyr i hjortefamilien.

Offentliggjorte papirer fra FBI. Foto: FBI

Men Byrne og hans forskningssenter fikk ikke vite dette, melder Washington Post. Prøvesvaret har nemlig vært hemmelig helt til onsdag denne uka, da FBI offentliggjorde disse papirene.

Byrne, som i dag er 93 år gammel, har selv vært tre ganger i Nepal i sin søken etter det ukjente vesenet. Nå sier han til avisen at han er skuffet, men sier han fremdeles tror at den hårete skapningen eksisterer.