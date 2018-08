FBI-agent fikk sparken etter Trump-kritikk

Spesialetterforsker Robert Mueller fjernet Strzok fra sitt team for ett år siden, da tekstmeldingene ble avslørt.

Det var i tekstmeldinger til sin hemmelige kjæreste, FBI-advokaten Lisa Page, at Strzok skal ha uttrykte forakt for Trump og støtte til Clinton.

Mandag opplyser Strzoks advokat at den mangeårige agenten fikk sparken sist fredag av FBIs visedirektør David Bowdich.

Politisk press

Strzoks advokat Aitan Goelman kritiserer avskjedigelsen, som han mener er et resultat av politisk press.

Han anklager også FBI for «å straffe spesialagent Strzok for politiske uttalelser som beskyttes av første grunnlovstillegg», med henvisning til ytringsfriheten. Alle amerikanere bør være dypt bekymret over avskjedigelsen, legger advokaten til.

FBI hadde mandag ingen umiddelbar kommentar til saken.

– Heksejakt

Trump var derimot raskt ute og kommenterte. Han har flere ganger tidligere vist til tekstmeldingene, når han har hevdet at Muellers gransking av russisk innblanding i valgkampen er en politisk heksejakt.

– Siden Strzok stod bak heksejakten, kommer den til å bli droppet? spør Trump på Twitter.

Strzok spilte en nøkkelrolle i etterforskningen av Clintons bruk av en privat e-postserver, som dukket opp under det amerikanske presidentvalget i 2016.

Tekstmeldingene ble avdekket da det amerikanske justisdepartementet begynte en undersøkelse av hvorvidt FBI hadde hatt politisk slagside i sin etterforskningen.

Under en høring i juli insisterte Strzok på at meldingene ikke gjorde han politisk partisk, og at de ikke hadde påvirket etterforskningen.