Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fauci ble smittevernets ansikt utad i USA. Han var mannen som klarte å overbeviste Trump om å stenge ned samfunnet i to uker i mars i fjor.

Smitteverneksperten har stort sett holdt sine oppfatninger av den tidligere presidenten for seg selv, men nå forteller han om noen vanskelige situasjoner.

Anthony Fauci er populær blant amerikanerne. Her avbildet på en vegg av kunstneren SacSix i East Village i New York. Foto: SPENCER PLATT / AFP

Fauci sier nå at Trump valgte ut den informasjonen han fikk fra smittevernmyndighetene som han ville tro på, og utelukket annen informasjon.

I et intervju med CNN beskriver Fauci sin reaksjon da Donald Trump i april i fjor foreslo at koronasyke kunne injisere desinfeksjonsmiddel i kroppen.

– Jeg tenkte «å herregud» – og så for meg hva som kunne komme til å skje, sier Fauci til programmet «OutFront».

Skarpt lys mot korona

På den samme pressekonferansen foreslo også Trump at man kunne belyse de koronasyke. Bakgrunnen var at presidentens vitenskapssjef Bill Bryan hadde sagt at viruset dør raskere når det blir utsatt for sterkt lys og varme.

Donald Trump håpet sterkt lys, blant annet sollys, kunne ta knekken på koronaviruset. Her er han avbildet før koronaen rammet, sammen med tidligere førstedame Melania Trump i 2017 under en solformørkelse. Foto: Andrew Harnik / AP

– Så tenk dere om vi angrep kroppen med et kolossalt, enten ultrafiolett, eller bare et veldig kraftig lys, sa Trump.

Han lurte også på om en kraftig lyskilde kunne føres inn i kroppen på de syke.

Fauci sier nå at forslagene fra Trump gjorde ham svært urolig.

– Folk som hørte presidenten si dette kunne komme til å gjøre farlige og dumme ting. Vi måtte gå ut offentlig og fortelle dem at dette var noe de ikke burde gjøre.

Hele seansen: Donald Trump diskuterte uv-lys og desinfeksjonsmidler Du trenger javascript for å se video.

Det skjedde dagen etter gjennom en uttalelse fra den amerikanske folkehelsemyndigheten, Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Også flere produsenter av desinfeksjonsmidler gikk ut med advarsler.

Brev som eksploderte

Donald Trump sa etterpå at forslaget var en spøk.

Presidenten og smittevernrådgiveren i februar i fjor. Foto: Carolyn Kaster / AP

– Jeg stilte bare et sarkastisk spørsmål, for å se hva som ville hende, sa Trump på en senere pressekonferanse.

Etter hvert kom Trump med kritikk av Fauci. Angrepene ble forsterket under valgkampen i fjor høst.

Fauci sier han har mottatt trusler fra Trump-tilhengere.

Smitteverneksperten forteller at han en gang fikk et brev med et hvitt pulver som eksploderte da konvolutten ble åpnet, men uten at noen ble skadet.

– Heldigvis var ikke pulveret farlig på noen annen måte, sier han i CNN-intervjuet

Fauci sier truslene er et uttrykk for hvor splittet det amerikanske samfunnet er nå.

Anekdoter mot fakta

Den tidligere presidentens forslag om desinfeksjonsmidler og sterkt lys ble ikke oppfattet som en spøk av alle amerikanere.

Representanter for helsemyndighetene opplyste etterpå at de fikk mange henvendelser fra folk med spørsmål om hvor effektive presidentens forslag kunne være mot covid-19.

– Dessverre har slike anekdoter ofte en evne til å overskygge vitenskapelig informasjon, sier Fauci til CNN.

Smitteverneksperten sier at han ikke hadde noen glede av å motsi presidenten, men at han noen ganger var tvunget til det for å beskytte sin integritet.

President Joe Biden, visepresident Kamala Harris og presidentens medisinske rådgiver Anthony Fauci, Foto: Alex Brandon / AP

Bedre nå

Med Joe Biden på plass i Det hvite hus sa en tydelig lettet smittevernsjef Anthony Fauci at det er frigjørende med en regjering som støtter seg på vitenskap.

– Det at du kan komme hit og snakke om det du kan og det vitenskapen sier – det er en frigjørende følelse, sa Fauci på en pressekonferanse to dager etter Bidens innsettelse som president.

Fauci har som Bidens nærmeste medisinske rådgiver fulgt et tett program. Han har jevnlig brifet mediene om koronasituasjonen, vaksineoffensiven og om at USA nå fortsetter som et fullverdig medlem av Verdens helseorganisasjon (WHO).