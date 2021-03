Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det vil gjøre den største forskjellen i verden, sier Anthony Fauci ifølge BBC.

USAs fremste smittevernekspert viser til at dersom Trump oppmuntrer sine tilhengere til å ta vaksinen, så vil det bli en «game changer».

– Vil høre på Trump

– Han er en veldig populær person blant republikanerne, legger Fauci til.

I et intervju på Fox News er Fauci bekymret over situasjonen. Det skjer etter at en meningsmåling viser at 49 % av amerikanske menn som stemmer på republikanerne, sier nei til å ta koronavaksine.

USAs fremste smittevernekspert, Anthony Fauci, oppfordrer Trump til å be sine tilhengere om å si ja til vaksinering. Foto: AP

– Hvis han (Trump) går ut og sier «Gå og ta vaksinen, det er uhyre viktig for din egen helse, helsen til familien din og helsen til landet»; da er jeg helt sikker på at et flertall av tilhengerne hans vil høre på ham, sier Fauci.

– Han er en så veldig populær person. Jeg kan ikke forestille meg at tilhengerne ikke vil la seg vaksinere hvis han går ut med en oppfordring.

Vaksinekampanje uten Trump

Mens Donald Trump fortsatt var president, ble han vaksinert i januar.

Men da en rekke tidligere presidenter deltok i en offentlig kampanje for vaksinering, manglet Trump.

De som deltok var ex-presidentene Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton og Jimmy Carter.

USAs fremste smittevernekspert sier at det er et paradoks at Donald Trump ikke engasjerer seg mer for å få sine tilhengere til å ta vaksine.

– Det er en iboende motsetning i at han startet et vaksineringsløp som president, samtidig som han ikke ber folk om å gå og vaksinere seg, sier Fauci.

President Joe Biden skal ligge foran skjema når det gjelder å vaksinere amerikanere. BBC melder at 100 millioner kan bli vaksinert innen hans første 60 dager som president. Foto: Olivier Douliery / AFP

– Jeg håper at han gjør det. Han har en helt utrolig påvirkningskraft på folk i det republikanske partiet. Det vil virkelig føre til stor endring hvis han gjør det, gjentar smitteverneksperten.

Donald Trump skal ha tatt opp vaksinering som tema en gang. Det skjedde da han deltok på konferansen til The Conservative Political Action Conference (CPAC) i februar. Da oppfordret han de frammøtte om å ta vaksinen. Men etter det skal Trump ha vært taus om temaet, skriver BBC.

Biden foran skjema

Til nå er en av fem amerikanere vaksinert med en dose, om lag en av ni er fullvaksinert med to doser.

Sist lørdag ble tre millioner vaksinert. Det er rekord i løpet av en dag i USA til nå.

USAs nye president Joe Biden har lovet at 100 millioner amerikanere vil få første dose i løpet av hans første 100 dager som president.

Målet om 100 millioner vaksinerte amerikanere kan nås allerede på Bidens dag 60 som president, skriver BBC.

Angelica Romero er en av mange amerikanere som har fått koronavaksine. 30-åringen ble vaksinert på Rhode Island 13. februar. En av fem amerikanere har fått første dose, en av ni er fullvaksinert. Foto: Joseph Prezioso / AFP