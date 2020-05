Fattigdommen eksploderer i Latin-Amerika

Foreløpig greier jeg å overleve, men jeg aner ikke hvor lenge dette vil vare, sier Luiza Chaves i Rocinha, Brasils største fattigkvartal, til NRK.

Hun er turistguide, men i likhet med det store flertallet av arbeidstakere i favelaen har hun vært uten arbeid de siste to månedene.

– Jeg kan bare håpe at det blir bedre – at jeg ikke blir syk, og at samfunnet vil åpne igjen. Tiden vil vise, sier hun.

30 millioner

Luiza Chaves bor i Brasils største fattigkvartal, og hun frykter fremtiden. Foto: Luiza Chaves

Ifølge Det internasjonale pengefondet vil økonomiene i Latin-Amerika i gjennomsnitt oppleve et fall på mer enn fem prosent i år – den største nedgangen siden «den store depresjonen» på 1930-tallet.

Dette vil føre til at den registrerte arbeidsløsheten i regionen øker til 11,5 prosent, eller nærmere 38 millioner arbeidsledige, og til en eksplosjon i ny fattigdom, sier ekspertene:

– Den alvorligste følgen av koronapandemien blir økningen i fattigdom, sier Alicia Bárcena, leder for FN-organisasjonen Cepal, Den økonomiske kommisjonen for Latin-Amerika og Karibia.

– Fallet i økonomiene vil sende nærmere 30 millioner latin-amerikanere ut i fattigdom bare i år, sier hun.

20 kroner dagen

- Den alvorligste følgen av koronapandemien blir økningen i fattigdom, sier Alicia Barcena i FN-organet Cepal. (Her sammen med presidenten i Honduras) Foto: HO / AFP

FNs fattigdomsgrense ligger på 3,30 dollar (rundt 35 kroner) dagen. I tillegg kommer en grense for «ekstrem fattigdom» som er satt til 1,90 dollar, altså drøyt 20 kroner pr. dag.

Av de 30 millioner nye fattige i Latin-Amerika vil tallet på ekstremt fattige ligge på nærmere 15 millioner, viser tall fra Cepal.

Verst blir trolig situasjonen i Mexico, der ekspertene spår et fall i økonomien med 6,6 prosent i år, det høyeste tallet i noen større økonomi i den vestlige verden.

Og det er selvsagt ikke bare i Latin-Amerika at koronapandemien vil føre til en katastrofal økning i tallet på fattige.

Halve menneskeheten kan havne under fattigdomsgrensen, frykter organisasjonen Oxfam. Foto: OSWALDO RIVAS / REUTERS

30 års fremgang tapt?

På verdensbasis kan koronapandemien føre til at tallet på fattige øker med opptil 500 millioner.

Det går frem av en rapport fra Oxfam, en britisk organisasjon som jobber for å redusere fattigdom og urett.

«Pandemien kan sette kampen mot fattigdom tilbake med 30 år i noen områder, som Afrika sør for Sahara, Midt-Østen og Nord-Afrika», heter det i rapporten. Og den konkluderer med at halve jordens befolkning kan havne under fattigdomsgrensen.

Tallet på dødsofre for korona nærmer seg nå 300.000.

Men mange eksperter frykter at tallet på døde som følge av fattigdom, sult og sosial uro kommer til å bli langt høyere.

