Fascistlåt ble spilt da tyrefektingen returnerte til Mallorca

Tyrefekting på Mallorca ble gjenopptatt etter at den spanske forfatningsdomstolen ved årsskiftet underkjente en lokal lov fra 2017 som forbød tyrefekting på de spanske Balearene.

Gjenopptakelsen av den gamle tradisjonen har imidlertid skapt sterke reaksjoner.

Hundrevis av demonstranter hadde derfor møtt opp utenfor arenaen til første tyrefektingskampen på to år i Palma på Mallorca fredag kveld.

Dyrevernsaktivister er ikke glad for at sporten gjenoppstår i sin originale form, men trøster seg med at tyrefekting hører fortiden til og gradvis vil dø ut. Foto: Atienza / AP

«Det er ikke kunst, det er tortur»

Utenfor lød «Det er ikke kunst, det er tortur» og «nei til tyrefekting», på innsiden ble demonstrantenes høye rop overdøvet av arenaens høyttalersystem., skriver The Guardian.

Først lød sangen «Viva España», deretter runget den forbudte fascistlåten «Cara al Sol», som var den offisielle sangen til det spanske fascistpartiet under diktaturet til Francisco Franco, over anlegget.

Lederen av det ytre høyrepartiet Vox, Jorge Campos, var også til stede. Han kom til arenaen ikledd et spansk flagg og sa han var kommet for å vise støtte til tyrefekting.

Regnes av mange å være en viktig del av spansk kultur

Loven som ble underkjent ved årsskiftet, innebar ikke et forbud mot tyrefekting, men mot å mishandle, skade eller drepe oksene.

Loven stipulerte dessuten at en tyrefekter kun kunne kjempe mot tre okser per kamp, og at hver kamp ikke kunne vare i mer enn 10 minutter.

I tillegg var det innført en aldersgrense på 18 år og alkoholforbud på tribunene.

Forfatningsdomstolen mente at loven fjernet essensielle deler av sporten, som mange spanjoler oppfatter som en viktig del av spansk kultur.

Tror tyrefekting vil dø ut

Samtidig som tyrefekting blir sett på som en grunnleggende del av den spanske kulturen, reagerer svært på måten oksen blir behandlet.

Dyrevernsaktivister er ikke glad for at sporten gjenoppstår i sin originale form, men trøster seg med at tyrefekting hører fortiden til og gradvis vil dø ut.

– Vi er overbevist om at tyrefekting er ved å dø ut, og at dette er siste gisp fra en døende forestilling, sier Francisco Vásquez Neria i AnimaNaturalis til BBC.