Farvel, Washington

Det lukter lakris.

Rart, for det er faktisk vanskelig å få tak i god lakris i USA. I alle år har folk jeg har fått på besøk tatt med seg slike godsaker fra Skandinavia.

En producer jeg kjenner hos Fox News tryglet om å få flybåret lakrisbåtene han husket fra et besøk i Norge.

Men det finnes ikke så mye som en lakrisbåt i denne bilen.

Sliten korrespondentbil

Det må være lukta av kaffen jeg sølte på gulvmatta foran passasjersetet for lenge siden, som har blandet seg med duften av godteriet sønnen min har tømt i baksetet på vei hjem fra utallige bursdager opp gjennom årene.

Det ligger sukkertøyrester dypt nede mellom setene der bak.

Stakkars bil.

Lakrisduft og riper i lakken er bare en del av sjarmen til bilen det har vært umulig å kvitte seg med. Foto: Lars Os / NRK

Jeg trykker på knappen som åpner soltaket. Det glir bakover med en antydning til knirkelyd.

Jeg åpner vinduene og lar sommerlufta fylle kupeen.

Skrekkblandet jomfrutur

«Jeg har kjøpt en rød bil. Den er min første bil noensinne, og det er en Toyota».

Slik begynte et av de aller første korrespondentbrevene jeg skrev da jeg kom hit for 12 år siden. Det var i november 2006 jeg kjøpte en rød Toyota Matrix

Og det handlet det korrespondentbrevet om.

Det handlet om en lang kjøretur gjennom forstedene nord for Washington til bilforhandleren ute på bygda i Maryland, som hadde sendt en ung medarbeider for å hente meg fordi jeg ikke selv hadde noe å kjøre med.

Kjøreturen varte i neste to timer. For så langt unna lå bilforhandleren som hadde en nesten ny rød Toyota til salgs for rundt 100.000 kroner.

Hjemturen var skremmende. Den gangen hadde jeg verken GPS eller kjøreferdigheter.

Jeg sneglet meg hjem på mørke motorveier der alle kjørte så fort at jeg måtte snakke høyt til meg selv for å samle mot til å skifte fil.

Langt på natt kom jeg hjem. En tur til Ikea et par dager senere måtte avbrytes havveis fordi motorveien kjentes som en berg- og dalbane med en selv som sjåfør.

En 12 år gammel bil og korrespondent Tove Bjørgaas er begge ferdige med sine NRK-oppdrag i Washington om noen uker. Foto: Lars Os / NRK

Teksting, men ikke blinklys

Det er lenge siden nå.

Jeg suser oppover Indepence Avenue med en hånd på rattet. Jeg legger meg på hornet fordi fyren i bilen foran sitter og tekster, og ikke får med seg at trafikklyset utenfor nasjonalgalleriet skifter til grønt.

Jeg sklir over i fila til venstre i det jeg tar fatt på bakken opp mot kongressbygningen. Jeg gjør det til og med uten å bruke blinklys, for det pleier ikke folk her i byen å gjøre.

Slik blir medtrafikantene tvunget til å følge litt ekstra godt med.

Gud, som jeg kommer til å savne dette

Det er en av disse fantastiske sommerdagene i byen min. De rosa dogwood-trærne står i full blomst, og plenene er irrgrønne.

Det er lørdag og fortauene er fulle av familier på vei til å besøke monumenter og museer.

Det gir alltid en mektig følelse å kjøre opp bakken til Capitol Hill. Den blendende hvite kongressbygningen på høyden ruver over alle andre i denne byen.

Den føles mektig selv om amerikanere flest har stadig lavere tillit til de som holder til der inne.

Jeg må innrømme at jeg alltid har likt å kjenne at jeg bor i verdens mektigste by. Kanskje er jeg tiltrukket av makt. Eller kanskje er det bare vakkert her.

Nå er det slutt

Uansett er det naturlig å tenke slike tanker nå,

For 12 år i verdens viktigste hovedstad er ved veis ende. Jeg skal flytte til Norge. Jeg skal få gå på morgenmøter og ha avtalt arbeidstid. Og jeg skal forsøke å få en amerikanske åtteåring til å bli norsk.

Den røde Toyotaen må imidlertid bli igjen. Den er ikke verdt stort med sine tallrike skraper i lakken etter møter med trange hvite parkeringshus.

Støtfangeren bak løsnet helt på den ene siden for et par år siden Jeg rakk aldri å få byttet den. I stedet teipet jeg den fast. De har solid teip i Amerika.

Denne hjemmesnekrede reparasjonen passerte faktisk seg det amerikanske biltilsynets inspeksjon i fjor. Foto: Lars Os / NRK

Affeksjonsverdien, kjære Toyota, den er imidlertid skyhøy.

Jeg har følt meg både kjempesterk og bitte liten her inne i bilen min.

Opptøyer, dater og tilsnakk fra politiet

Minnene strømmer på mens jeg kjører innover Capitol Hill.

Den røde Toyotaen og jeg har vært på valgkamp i Ohio og på skolemassakre i Virginia. Vi har vært på date, kjørt en baby hjem fra fødestua og hentet utallige gjester på flyplassen.

En natt kjørte vi inn i sentrum av Baltimore mens ungdom kastet stein og tente på butikker. Da lot jeg som jeg hadde en pansret rød Toyota.

Slik så det ut da den røde Toyotaen og NRKs korrespondent kom til Baltimore 28. april, 2015. Opptøyer brøt ut etter at afroamerikanske Freddie Gray døde av skadene han fikk under en arrestasjon. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

I denne bilen svingte jeg også en gang til venstre på rødt lys mens sjefen min satt på, og ble stoppet av en hoderystende politimann. Han lot meg slippe bot da jeg ba tynt om unnskyldning.

Episoden er blitt en slags vandrehistorie.

Allsang gjennom soltaket

Toyotaen har dessuten vært både radiostudio og hotellrom når det har røynet på.

Og da valgkampen i 2016 gikk mot slutten, forsøkte jeg en gang å låse opp døra hjemme ved trykke på bilnøkkelen.

Facebook-post fra oktober 2016. Foto: Tove Bjørgaas

Den røde Toyotaen har ingen DAB-radio eller bluetooth. Men den har en fjong CD-spiller med plass til hele seks CD-er.

Sammen med mine beste venninner fra Norge har jeg sunget av full hals her inne:

– Jag vil känna at jag levt mitt liv, fra den svenske filmen «Så som i himmelen».

En av venninnene reiste seg opp stakk hodet og armene opp gjennom soltaket og ropte:

«Thank you, Washington», mens vi kjørte gjennom en av hovedstadens mange monumentale rundkjøringer.

Min venninne Kathrine Aspaas demonstrerer sang over soltak i garasjen på togstasjonen i Washington i 2007. Foto: Ingjerd Wahlberg

Tøffe postbud i Iowa

Jeg får lyst til å gjøre det samme, men kan jo ikke det siden jeg er sjåfør. Ellers kanskje jeg kan det? Det er ikke så strengt her alltid.

Da jeg var i Iowa for et par uker siden, kjørte en postmann forbi sittende i passasjersetet med beina og armene strukket over midtkonsollen.

– Slik kan han mer effektivt kjøre helt inntil til postkassene på denne siden av veien, forklarte en bonde som var ute for å hente posten sin.

Politiet i Iowa blander seg visst ikke inn i slikt.

Det sitter ingen i førersetet i denne postbilen i Collins, Iowa. Postbudet sitter på passasjersiden mens posten ligger i førersetet. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Den amerikanske energien

Amerikanerne er villige til å strekke seg. Kanskje er det derfor jeg har likt meg så godt her.

– Energien, har oftest vært mitt svar når noen har spurt hva som er det beste med USA.

Mange amerikanere har driv. De vil et sted, de står opp om morran og får noe gjort.

De vil virkelig kjenne at de har levd sine liv.

Når de mister jobben eller går gjennom en livskrise, reiser de seg. Noen pakker bilen og flytter til et annet sted.

Et meningsløst spisebord

Jeg kjører forbi de sukkertøyfargede murhusene som ligger tett i tett her i bydelen bak kongressbygningen. Jeg skal møte noen som har pakket bilen.

Det er et meningsløst oppdrag. Jeg skal kjøpe et Ikea-bord for 150 kroner.

En familie som skal flytte til Los Angeles har et lite spisebord de ikke trenger lenger, og det skal jeg bruke til å få det lille kjøkkenet mitt til å se større ut.

Bordet ble kjøpt for 150 kroner for å få dette kjøkkenet til å se adskillig romsligere ut enn det er i virkeligheten. Kanskje virket det, for nå er huset i Washington solgt. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Jeg skal lure noen til å tenke at kjøkkenet egentlig er så stort at de gjerne vil kjøpe huset mitt.

– Gi det videre til noen som trenger det når du er ferdig med det, sier den hyggelige kvinnen når jeg spør om hun virkelig bare skal ha 150 kroner.

Walmart-minner

Jeg slått ned baksetet i Toyotaen. Bordet er akkurat så kort at det får plass.

Jeg tenker på alt det andre som har fått plass her inne: Sykler, barnevogner, grønne planter, Mat til hagefester og kasser med sprudlevin.

Amerikanere elsker å kjøpe i store kvanta. I «bulk» som de kaller det. Helst på Costco og Sams Club.

Jeg drev også på sånn de første årene. Jeg følte meg som en antropolog mens jeg gikk rundt inne på Walmart og fylte en handlevogn med 20 pakninger med tørkeruller og gigantiske kjølebager.

Amerikanere handler på Costco i Los Angeles i 2005. Slik holdt NRKs USA-korrespondent også på den tiden. Foto: DAMIAN DOVARGANES / Ap

Nå er det Amazon som gjelder. Mange av oss har sluttet å hamstre fordi det meste kan bli levert på døra i morgen.

Med hånda på hjertet

I stedet er jeg blitt amerikansk på andre måter.

Jeg spiser ikke lenger med kniv og gaffel, jeg fyller på med isbiter, og jeg må ha minst to bad.

Og jeg må faktisk innrømme at jeg noen ganger legger hånda på hjertet under nasjonalsangen slik amerikanere gjør.

«Oh say, does that star-sprangled banner yet wave»,



En mor leier to små barn over gata foran meg.

Med ett kan jeg ikke se dem tydelig, De blir slørete. Har det begynt å regne?

Jeg kjører ut til siden og setter på brekket.

Tårer ved reisens slutt

Jeg klarer ikke å stoppe tårene.

Jeg gråter for alt som har vært i disse 12 årene, for alle jeg har møtt, for bordet i baksetet som skal brukes til å selge det som var et hjem og for en velbrukt rød Toyota som snart må omplasseres.

Nå er det slutt. For både den og for meg. Det er som å slå opp kjæresten en vet det er på tide å forlate.

Den en er så glad i, men som en bare ikke kan forstå lenger og som det er umulig å snakke om enkelte ting med.

Noen ting er det vanskelig å snakke med USA om nå. Det er krevende tider.

Det føles stadig dyrere og mer utrygt å bo her. Jeg tør ikke uten fast jobb og den norske velferdsstaten i ryggen.

Men det er ikke med lett hjerte jeg forlater landet jeg falt for for tretti år siden.

Kjære Norge, jeg gleder meg til å bli kjent med deg igjen.

Kjære du som følger med. Takk for at du har lest dette og andre korrespondentbrev. De er noe av det beste med å få være korrespondent.

NÅ skal denne bilen snart få ny eier. Foto: Lars Os / NRK

Og kjære Toyotaen min. Nå skal du vaskes til lakrislukta forsvinner, og du skal få ny støtfanger.

Og SÅ skal jeg finne en annen som virkelig trenger deg.