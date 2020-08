Fare for militærkupp i Mali

Militærkuppet i Mali i 2012 begynte med et mytteri i den samme militærbasen som nå skal være stedet for dette opprøret.

Mytteriet som nå skal være i gang, skjer på en militærbase i Kati, omtrent 15 kilometer fra hovedstaden Bamako.

En sikkerhetskilde opplyser til Reuters at soldatene har bevæpnet seg, og at et mytteri er i gang.

Reuters skriver også at den norske ambassaden i hovedstaden har advart nordmenn i landet om det pågående mytteriet.

– Ambassaden har blitt informert om et mulig militært opprør, og at soldater er på vei til Bamako. Nordmenn bør vise forsiktighet, og helst holde seg hjemme, skal det stå i meldingen ifølge Reuters.

Reuters siterer en kilde som arbeider med frivillige organisasjoner i Mali, og skriver at det blir hørt skuddsalver i nærheten av kontoret til landets statsminister.

En talsperson for forsvaret i Mali opplyser til Reuters at skudd har blitt avfyrt i militærbasen i Kati. Denne kilden kommer ikke med mer informasjon.

Norge er militært til stede i Mali. Vi bidrar i dag med 15 personer i FN-operasjonen MINUSMA. Planen er at norske soldater skal være der ut 2022.

– Ni personer drifter den norske leiren Camp Bifrost i hovedstaden Bamako, skriver Forsvaret.

Forsvarets fellesoperative hovedkvarter sier til NRK de ikke kjenner til noen nye uroligheter i Mali.

Utenriksdepartementet opplyser til NRK at de heller ikke kjenner til at situasjonen i landet har endret seg, og at de nå tar kontakt med ambassaden for å få informasjon.

STORE DEMONSTRASJONER: En av opposisjonslederne, Imam Mahmoud Dicko, fortalte 11. august hvorfor presidenten i Mali nå må gå. Foto: Stringer / Reuters

Startet på samme base forrige gang

Opprøret på basen i 2012 førte til at daværende president Amadou Toumani Toure ble styrtet. I kaoset som da oppsto fikk islamistene nord i landet spillerom slik at de overtok store deler av landet.

Det igjen førte til borgerkrig og militær intervensjon.

Nåværende president brahim Boubacar Keita har vært gjenstand for store demonstrasjoner de siste månedene. Demonstrantene krever at han må gå av. De mener han ikke har ført en hard nok kamp mot korrupsjon, og at han ikke har greid å stabilisere landet.