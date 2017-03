FARC-soldater bytter våpen med tåteflasker

Mellom teltene og feltkjøkkenet har en ny lyd dukket opp de siste månedene: barneskrik.

På bakken står leketøy og babytriller ved siden av rifler. Unge mødre skifter bleier mens geriljakolleger bærer planker eller vifter med en rangle foran en smårolling.

FARC-soldaten Vicente Pulecio leker med sin ni måneder gamle sønn, Dainer. Foto: Fernando Vergara / AP

I flere tiår har den venstreorienterte revolusjonære hæren i Colombia holdt en streng kontroll med soldatenes reproduksjon.

Under den blodige borgerkrigen i Colombia var det strengt forbudt for de kvinnelige FARC-krigerne å bli gravide. Kvinner ble ofte tvunget til å gi fra seg barna, enten til slektninger eller ved å adoptere dem bort. Andre ble tvunget til å foreta abort.

Kaller dem «fredsbarna»

Men etter fredsavtalen mellom geriljaen og myndighetene har landet opplevd en babyboom og barna kalles gjerne «fredsbarna».

I leiren som nyhetsbyrået AP besøker er 114 kvinner gravide, de siste måneden har så mange som 77 barn kommet til verden her. Flere større barn har også kommet til leiren, gjenforent med mødrene sine etter å ha bodd noen år hos andre familiemedlemmer.

– Jeg føler at disse barna symboliserer håpet til et land som trenger fred og forsoning, sier Carlos Antonio Lozada. Han sitter i FARCs sekretariat og skal selv snart bli far.

Nå samler frivillige i hovedstaden inn barneklær og bleier som skal overleveres til de nybakte mødrene, som fortsatt bor i teltleirene.

Sandra Saez med fire måneder gamle Manuela utenfor teltleiren i demilitariseringssonen i La Carmelita. Foto: Fernando Vergara / AP

Blir jaget fra sine hjem

Men det er slett ikke alle som har fått et fredeligere liv og som får starte ny familie.

Vest i Colombia har flere tusen mennesker måtte flykte fra hjemmene sine av frykt for andre kriminelle grupper. FNs høykommissær for flyktninger sier at så mange som 11.000 mennesker flyktet fra volden i området i fjor.

– Siden fredsavtalen ble underskrevet har det vært en økning av overgrepene fra nye væpnede grupper, sier FN-talsmann William Spindler.

Colombias fattige, men ressursrike stillehavskyst har lenge vært et tilholdssted for væpnede grupper som blant annet driver med narkotikahandel og ulovlig gruvedrift.