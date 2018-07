Far siktet for syreangrep mot sin egen sønn

En sjette person har blitt arrestert og siktet i saken, melder the Guardian lørdag.

Angrepet mot 3-åringen fant sted i en lokal butikk i byen Worcester, øst for Birmingham, i Storbritannia sist lørdag.

Tidligere i uken ble fem menn, inkludert faren til den fornærmede, siktet for å planlagt grov kroppsskade i perioden mellom 16. juli og 22. juli.

Onsdag møtte de fem mennene i retten i byen Kidderminister. De fem er 22, 25, 27, 39 og 41 år gamle. Alle de siktede er navngitt i britisk presse, bortsett fra 39-åringen som er faren til gutten. Det er av rettslige årsaker.

Brannskader i ansiktet

Treåringen fikk alvorlige brannskader i ansiktet og på armen i angrepet sist lørdag.

Han var sammen moren da angrepet skjedde. Ifølge Daily Mail, ble det kastet rosalignende stoffer på gutten. Angrepet skal ha blitt fanget på et videokamerat i butikklokalene.

– Moren hørte barnet gråte og så at han holdt i armen sin og ikke kunne åpne øynene sine, sa påtaleansvarlig Stephen Davis i retten.

– Hun ringte en ambulanse da barnets ansikt ble rødt. T-skjorten hadde rosa stoffer på seg. Etter nærmere undersøkelser viste det seg å være svovelsyre.

Gutten ble skrevet ut av sykehuset dagen etter angrepet søndag, etter å ha blitt behandlet for skadene. Det er uvisst hvorvidt skadene innebærer langvarige implikasjoner.

Varetektsfengslet ut august

De fem mennene er varetektsfengslet frem til de blir stilt for retten i Worcester i 28. august.

Treåringen og moren skal være på et trygt sted, ifølge påtalemyndigheten.

Politiet kjenner ikke motivet for angrepet og jobber videre med å etterforske saken.

– Våre betjenter fortsetter å jobbe ekstremt hardt i denne etterforskningen, sier politibetjent Jim Bayliss i West Mercia.

Bayliss mener angrepet er et isolert tilfelle og at det ikke er økt risiko for befolkningen forøvrig for slike angrep.

Flere syreangrep i Storbritannia

De siste årene, har det vært en betydelig økning i antall syreangrep i Storbritiannia. Landet er nå blant de landene i verden med flest syreangrep i verden per innbygger, med to angrep i gjennomsnitt hver dag.

DEMONSTRASJON: Motorsyklister tok del i en demonstrasjon mot syreangrep utenfor parlamentet 18. juli 2017, etter en rekke angrep 13. juli. Foto: Niklas Halle'n / AFP

I 2016 ble det registrert 454 angrep, mot 166 angrep i 2014, ifølge CNN.

Den britiske nasjonalforsamlingen jobber nå med et lovforslag som vil gi politiet rett til å anholde personer som bærer etsende væsker uten gyldig grunn.

Dagens lovverk setter imidlertid krav om tilstrekkelig mistanke for å kunne anholde potensielle angripere og analysere innholdet i væsken på stedet.