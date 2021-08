De aller fleste av ofrene var romfolk.

En av dem er Elena Gorolová. Da hun ble sterilisert mot sin vilje, var hun bare 21 år gammel.

30 år senere tilbys den nå 51 år gamle kvinnen erstatning for uretten.

– Vi har kjempet lenge og hardt for å vinne denne kampen. Noen av kvinnene er nå gamle, mens andre har gått bort. Jeg er glad for at de får se rettferdighetens lys, sier hun til The Guardian.

Ble villedet til å signere

Praksisen foregikk fra slutten av 60- tallet og helt frem til 2012, ifølge avisen.

Sosialarbeidere skal ha lurt, truet og bestukket kvinnene til å sterilisere seg mot sin vilje.

NYTT LOVFORSLAG: President Miloš Zemanet tilbyr erstatning til kvinner som ble sterilisert mot sin vilje. De fleste ofrene var romfolk. Foto: LEONHARD FOEGER / Reuters

Mange ble villedet til å signere samtykkeskjemaer før keisersnittfødsler.

I noen tilfeller ble de ikke engang fortalt at de hadde blitt sterilisert etter fødselen. Andre ble fortalt at de ble sterilisert i en livreddende prosedyre, selv om dette var feil.

Det finnes også eksempler på at inngrep ble gjort etter trusler om å ta fra dem barn eller velferdstjenester, ifølge Amnesty.

I 2012 ble tsjekkisk lov endret: Nå kreves det at det går en viss tid mellom en pasient ber om sterilisering, og til den blir utført.

Ingen vet nøyaktig hvor mange som faktisk ble sterilisert mot sitt ønske. Ifølge dem som jobber med saken, er det snakk om flere hundre ofre.

Regjeringen vil rydde opp

Kvinner som ble sterilisert mot sin vilje, tilbys nå erstatning fra regjeringen.

Denne uken undertegnet landets president Miloš Zemanet et lovforslag som gir ofrene krav på nettopp det.

Menneskerettsaktivisten Gwendolyn Albert er en av dem som har viet mye tid til å kjempe for lovendringen som nå innføres.

– Dette betyr at feilen som er begått mot alle som har blitt sterilisert uten samtykke, blir anerkjent og kan rettes opp, sier han til The Guardian.

– Dette er et veldig viktig vedtak for Tsjekkia, sier seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité Mina Skouen til NRK.

Seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité Mina Skouen. Foto: Den norske Helsingforskomité

Hun mener at det trengs er fullt oppgjør med hvordan romfolk har blitt behandlet, og fortsatt blir behandlet, mange steder i Europa.

Det tsjekkiske helsedepartementet skal nå administrere erstatningskravene.

Kvinnene vil bli tildelt 300.000 tsjekkiske kroner som kompensasjon for uretten. Det tilsvarer omtrent 123.000 norske kroner.

– Å regne som tortur

Kommunikasjonssjef Sindre Strande Tollefsen i Amnesty Norge påpeker om at dette er nok et grovt eksempel på urett begått mot romfolk.

Kommunikasjonssjef i Amnesty Norge, Sindre Strande Tollefsen. Foto: Kyrre Lien / Amnesty / Kyrre Lien

– Det har jo gått 13 år siden de fikk en offisiell unnskyldning, men først nå kan en få erstatning for disse overgrepene.

Ekstra ille er det hvor lenge dette pågikk, mener Tollefsen.

– Det viser at denne folkegruppen fortsatt mangler helt grunnleggende beskyttelse mot overgrep, sier Tollefsen.

Både han og Skouen understreker at tvangssterilisering er et glassklart brudd på menneskerettighetene.

– Når slike inngrep gjøres uten samtykke, er det å regne som tortur, sier Tollefsen.