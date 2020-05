Får erstatning etter å ha blitt psykisk syke på jobb for Facebook

Voldtekter, selvmord, mishandling av dyr, nekrofili og drap.

Dette er en del av hverdagen for dem som jobber med å rydde opp på Facebook.

Ansatte i underselskaper som modererer innhold, har tidligere beskrevet det som å jobbe i kloakken.

– All verdens dritt strømmer mot deg og du må vaske det bort, sa en ansatt til The Telegraph i 2017.

Massesøksmål

Facebook har erkjent at jobben er krevende. De har tidligere hevdet at de tilbyr moderatorer psykisk støtte og trening for å takle påkjenningene.

I 2018 gikk Selena Scola til søksmål mot selskapet. Hun mente jobben hadde påført henne posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Scola sier hun kan få anfall av å berøre en datamus, av høye lyder og tv-vold, skriver New York Times.

Flere kolleger sluttet seg til søksmålet. Før helgen inngikk selskapet et forlik med saksøkerne i California, skriver The Verge.

Erstatning

Facebook skal utbetale totalt 52 millioner dollar til nåværende og tidligere moderatorer.

I tillegg forplikter de seg til å gi de ansatte mer rådgivning og støtte.

Hver ansatt får utbetalt 1000 dollar. Hvis de får påvist PTSD eller annen psykisk sykdom, kan de få mer. Forliket omfatter over 11.000 amerikanske ansatte. Advokatene hevder minst halvparten av dem oppfyller vilkårene for utvidet erstatning.

– Vi er veldig fornøyd med at Facebook nå vil hjelpe de ansatte til å utføre jobben sin på en måte som var utenkelig for noen år siden. Skadene de kan bli utsatt for i jobben er reelle og alvorlige, sier advokat Steve Williams.

I januar ble det kjent at europeisk selskap som jobber for Facebook hadde bedt nyansatte fylle ut en erklæring om at de var innforstått med at jobben kunne gi dem PTSD, ifølge Financial Times.

Facebook sa den gang at de ikke var kjent med praksisen. De understreket at selskapene som modererer skal tilby psykologisk støtte til de ansatte.

Bruker mer kunstig intelligens

En rapport fra Facebook viser at det i første kvartal ble fjernet nær 40 millioner innlegg som brøt med retningslinjene.

Selskapet bruker også kunstig intelligens. Ifølge rapporten fanger den opp 90 prosent av hatefulle ytringer. Teknologien har også blitt brukt i kampen mot falsk informasjon om korona, skriver BBC.

Men teknologien er foreløpig ikke god nok til å fange opp ulovlig bilde- og videoinnhold. Der trengs det fortsatt mennesker til å rydde opp.

I en uttalelse etter forliket, sier Facebook:

– Vi er takknemlige overfor alle disse menneskene som gjør en viktig jobb for å skape et trygt miljø på Facebook. Vi har forpliktet oss til å gi dem ytterligere støtte i fremtiden.