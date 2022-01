2022 snubla ut av startblokka. Ikke lang tid etter at rakettene hadde blitt skutt opp, lamma et kraftig snøfall Washington D.C. og områdene rundt hovedstaden. På mandag stod flere hundre kjøretøy fast på motorveien inn fra Virginia.

Senator Tim Kaine sitter fast i trafikken i Virginia, på vei inn til Washington DC. Etter 26 timer, kom han fram. Foto: Tim Kaine / Privat

Den demokratiske senatoren Tim Kaine var en av mange som måtte vente i over ett døgn (!) på at politiet fikk redda dem ut av fastkjørte biler.

Enkelte tok til orde for at nasjonalgarden burde ha tråkka til for å berge ut bilistene.

Køen som følge av snøværet strakte seg flere mil. Det er få biler som har vinterdekk her. For meg som er vant til vinterføret i Nord-Østerdalen, framstår det direkte uforsvarlig å kjøre på helårsdekkene til de flere tonn tunge bilene i USA.

Tusenvis av biler står stille på motorveien inn til Washington DC nord i Virginia 4. januar 2022. Flere biler stod stille i over ett døgn. Foto: ABC AFFILIATE WJLA / Reuters

Nyhetssendingene var fulle av snøkledde gater og reportere som stod strategisk oppstilt for å maksimere alvorligheta i snøværet. Rundt en halv million husstander mista strømmen. Flyplassene kansellerte nærmest alle flyavganger.

Vi veit jo alle at sesongene skifter og at «winter is coming».

Likevel er det nesten blitt en årlig tradisjon at den amerikanske hovedstaden nærmest settes ut av spill når det faktisk skjer.

De fleste flyavgangene på Reagan National flyplass i Washington DC, ble kansellert på grunn av et snøvær 3. januar, 2022. Foto: DANIEL SLIM / AFP

Det er kanskje nordøsterdølen i meg som dømmer, men jeg klarer ikke helt å forstå hvorfor overraskelsen tilsynelatende er like stor hver gang snøen kommer.

Angrep på demokratiet

Året starta med snøkaos, men mye var smelta før 6. januar. Da var det ett år sia Trump-tilhengere storma kongressbygningen på Capitol Hill i et forsøk på å stanse godkjenninga av valgresultatet som gjorde Joe Biden til ny president.

Den dype splittelsen blant amerikanere kom til syne også på årsdagen for angrepet på Kongressen.

På vestsiden av Kongressbygningen da den ble stormet 6. januar 2021. Foto: Jose Luis Magana / AP

Mange brukte anledningen til å minne om alvoret i at USAs demokratiske verdier ble angrepet.

Andre har en annen tolkning.

En ikke ubetydelig gruppe mener fortsatt at Donald Trump egentlig vant valget i 2020, at demokratene selv har skylda for at folk storma Kongressen og at FBI og myndighetene hadde en finger med i spillet. Konspirasjonsteorier uten rot i virkeligheten som er blitt grundig tilbakevist.

I Funkstown, bare en time nord for Washington D.C., fortalte 66 år gamle Donnie meg at han ser på menneskene som storma Kongressen som patrioter.

Donnie fra Funkstown er ikke enig i at det var riktig å storme Kongressen, men at de som gjorde det, var patrioter. Foto: Lars Os / NRK

På deres eget vis, vel å merke, la han til.

Donnie er en av de amerikanerne som ikke fordømmer mobben, men som likevel mener at noen av dem gjorde dumme ting.

Trump avlyste pressekonferanse

Flertallet av amerikanere mener imidlertid at hendelsene den famøse dagen i fjor er et tegn på at politisk vold har slått rot i USA.

Og 66 prosent av de spurte i en undersøkelse gjort i jula for CBS/YouGov, sier at det amerikanske demokratiet er trua.

Det var venta at president Biden ville være kritisk på årsdagen for kongressangrepet. Han nevnte aldri den tidligere presidentens navn, men rettet likevel svært krass kritikk mot sin forgjenger, mannen mange mener har dyrka og forsterka splittelsen i USA.

Tidligere president Donald Trump under markeringa 6. januar 2021, før storminga av Kongressbygningen. Foto: Jacquelyn Martin / AP

Selv kansellerte Donald Trump sin planlagte pressekonferanse i langt varmere Mar-a-Lago i Florida.

I en skriftlig uttalelse torsdag sa han at det er Joe Biden, og ikke han selv, som splitter landet.

Hvis du spør amerikanere hvem av dem som har rett, vil du få veldig ulike svar, avhengig av hvem du spør.

Julemiddag og korona

Akkurat nå virker det som at folk er mer redde for koronaviruset enn for angrep på demokratiet. Omikron er blitt den dominerende virusvarianten også her.

Det er i gjennomsnitt over 600.000 nye registrerte smitta hver dag i USA.

Hvis vi regner med alle hjemmetestene som ikke blir registrert, er det ikke usannsynlig at godt over en million tester positivt hver dag.

For meg, som for mange andre, ble jula en smaksløs affære.

En smaksløs julemiddag med TV2s Fredrik Græsvik. Foto: Lars Os / NRK

Jeg er frisk igjen nå, og når jeg tenker tilbake er det ganske utrolig at det skulle ta over halvannet år fra pandemien starta, til jeg ble smitta:

I forfjor var jeg på motorsykkeltreff i Sturgis i Sør-Dakota, der hundretusener gikk uten munnbind.

Sommeren 2020 dekka jeg opptøyene i Minneapolis der tusenvis av mennesker samla seg ute i gatene.

Før presidentvalget i fjor besøkte jeg ti delstater og gjorde intervjuer med et stort antall mennesker, ute og inne.

Phoenix Convention Center under en konferanse for unge konservative amerikanere. Foto: Lars Os / NRK

Før jul var jeg på en stor konferanse for unge konservative i Phoenix, der ti tusen deltakere var samla innendørs – uten munnbind.

Jeg har vært på fotballkamp i Green Bay med 80.000 tilskuere, besøkt barer og restauranter, sovet på hotell og reist på utallige flyreiser, men altså ikke fått korona – før nå.

Legendariske Lambeau Field, hjemmestadion til fotballaget Green Bay Packers. Foto: Lars Os / NRK

Turister i Florida

Rett før juleferien bestemte det amerikanske smitteverninstituttet CDC at de ville kutte karantene- og isolasjonstida fra ti til fem dager. Presset fra arbeidsgivere ble stort da tusenvis av flyvninger ble kansellert fordi hele besetninger ble satt ut av spill.

Smittevernlege Leana Wen skrev i Washington Post denne uka at en vei tilbake til normalen kan være at folk bruker gode munnbind, istedenfor å isolere seg hjemme.

At vi finner en måte å leve med covid på, fremfor å gjemme oss.

Og sjøl om omikron smitter mye lettere enn deltavarianten, var millioner av amerikanere på reisefot i jula.

Sikkerhetssjekken på Miami International flyplass, 3. januar 2022. Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

De vil så gjerne tilbake til en normal hverdag.

Flere steder i landet vil de helst glemme hele pandemien. I Florida og Miami, der smittetrykket er høyt i disse dager, flokker turister til barene.

Da jeg var der i desember fikk jeg inntrykk av at både amerikanere og utlendinger ville flykte fra viruset. I historiske Little Havanna vandret jeg rundt sammen med guiden Danny. Han var tydelig på at her kunne folk fritt få bestemme selv om de ville bruke munnbind eller ikke, uten å få dømmende blikk.

Den første gode nyheten i 2022

Men tallene tyder på at omikron ikke vil slippe taket helt ennå.

Favorittrestauranten min i Shaw-distriktet i Washington D.C. har slitt gjennom hele desember med å bemanne slik at de kan holde åpent. De ansatte har alle hatt en eller annen form for symptomer.

På Zeppelin bar i Washington DC, men s jeg skrev dette korrespondentbrevet. Foto: Lars Os / NRK

Bartender Madison har selv vært smitta to ganger sida 2020.

Dette har vært et problem for butikker, barer og servicenæringen generelt. Og nå sprer det seg over hele landet.

Skolene i flere delstater har utsatt oppstarten etter nyttår. Barna måtte ta den første uka på skolebenken hjemme.

Det er det ikke alle foreldre som liker.

De skolene som åpner opp, krever at barna testes. Men det er fortsatt veldig vanskelig å oppdrive hjemmetester. Og mange av dem koster flere hundre kroner. For en stor familie med lite å rutte med, er det mye penger.

En person blir testa for covid-19 på en provisorisk teststasjon i Washington DC. For mange er det vanskelig å skaffe hjemmetester. Foto: Anna Moneymaker / AFP

Det er imidlertid ett viktig lyspunkt å ta med seg fra de første dagene av det nye året:

Selv om smittetallene har eksplodert, har ikke antall daglige koronarelaterte dødsfall økt. Det tallet ligger nå på 1400 hver dag.

Selv om det er et voldsomt høyt tall, er det relativt sett lavt, sett opp mot smittetallene.

Og det kan det være den første gode nyheten i 2022.