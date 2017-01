Fant to tonn kokain i aspargespakker i Peru

– Narkotikaen ble transportert sjøveien. Den ble fraktet i konteinere, og skjult i aspargespakker, sa Hector Loayza i politiet under en pressekonferanse torsdag.

Politiet i Peru viste frem fangsten på mer enn to tonn kokain til pressen. Pakkene skulle ifølge myndighetene til Amsterdam.

Kokainen skal ifølge myndighetene ha en gateverdi i Europa på rundt 170 millioner amerikanske dollar, noe som tilsvarer rundt 1,5 milliard norske kroner.

Under razziaen beslagla politiet også et par biler, et skytevåpen og penger.

Tror serbere er bakmenn

– Seks menn, hvorav en serber som den viktigste, ble pågrepet, forklarte Loayza.

Fire av de arresterte skal være peruanere. De er mistenkt for å drive storstilt narkotikasmugling fra en gourmetmatbedrift, skriver Reuters.

Ifølge politiet skal smuglingen hovedsakelig være drevet av serbere, som står for finansieringen. De mener den pågrepne serberen er en av hovedmennene bak smuglingen.

Narkotikasmugling fra havner i Peru har trolig økt som følge av en ny lov som ble innført i 2015, skriver Reuters. Den nye loven tillater militæret å skyte ned fly som transporterer narkotika over jungelen.

Peru er nært knyttet til Colombia, som regnes for å være verdens største produsent av kokain.