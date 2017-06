Fant nazi-kunst i hemmelig rom i Argentina

Blant gjenstandene er medisinsk utstyr brukt til å måle menneskers hodestørrelse, en byste av Adolf Hitler og munnspill til barn med inngraverte hakekors.

Argentinske myndigheter tror de rundt 75 objektene tilhørte høytstående nazister under andre verdenskrig. Gjenstandene ble funnet i hjemmet til en kunstsamler i Beccar, nord for hovedstaden Buenos Aires, skriver nyhetsbyrået Associated Press (AP).

– De første undersøkelsene indikerer at dette er originaler, sier sikkerhetsminister Patricia Bullrich til AP.

Med enkelte av gjenstandene fulgte gamle fotografier av Hitler selv sammen med objektene.

Ifølge Bullrich var formålet med fotografiene å bevise at objektene var ekte og skulle gjøre dem mer attraktive for salg.

Måleinstrumentet til venstre i bildet som ble brukt til å måle menneskers hodestørrelse, passer inn i nazistenes idé om at det fantes en arisk, høytstående rase som var overlegen andre "menneskeraser". Foto: Natacha Pisarenko / AP

Samlingen ble avdekket etter at den internasjonale politiorganisasjonen Interpol fattet interesse for noen av objektene var utstilt på et galleri i Buenos Aires. 8. juni gjennomsøkte politiet samlerens hus og fant det skjulte rommet fylt med nazistisk kunst bak en bokhylle.

Samleren er ikke pågrepet, men er under etterforskning mens politiet prøver å finne ut hvordan objektene havnet i Argentina.

Mengele og Eichmann bodde trolig i området

Hovedteorien er at kunsten fulgte med høytstående nazister etter andre verdenskrig da mange av krigsforbryterne rømte fra krigsoppgjøret i Europa til Sør-Amerika.

Blant de mest kjente nazistene var den beryktede legen Josef Mengele, som er kjent for grusomme medisinske eksperimenter i konsentrasjonsleiren Auschwitz. Han bodde rundt ti år i Argentina.

Også Adolf Eichmann, som hadde en sentral rolle i de nazistiske konsentrasjonsleirene, rømte til Buenos Aires.

Ifølge politiet er det for tidlig å si om gjenstandene kan ha tilhørt Mengele eller Eichmann, men begge skal ha bodd i samme område hvor gjenstandene ble funnet.