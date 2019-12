Mesterverket av den italienske kunstneren Cimabue ble funnet i september hengende over en kokeplate i huset til en 90-årig kvinne nær den franske byen Compiègne.

Det lille bildet, som bare er 20,3 centimeter bredt og 28,5 centimeter høyt, hadde fått en lite prominent plass i kvinnens hjem.

Hun mente bildet på treplaten var et falmet russisk ikon.

Kunne gått til gjenvinning

Det oppsiktsvekkende funnet ble gjort da huset skulle tømmes etter at kvinnen hadde flyttet på aldershjem. Huset fra 1960 var allerede solgt. Det var bare en uke til nye eiere skulle overta.

Det var en utsendt fra et auksjonsfirma som skulle verdsette inventaret, som oppdaget kunstverket fra 1200-tallet.

Eierne av bildet, som er malt på en treplate av poppel, trodde det var et mye nyere russisk ikon. Foto: PHILIPPE LOPEZ / AFP/NTB Scanpix

Auksjonarius Philomène Wolf fortalte franske medier at hun hadde flaks. Hun hadde bare en uke på seg til å gjennomgå alt, sortere og rydde.

– Hvis jeg ikke hadde oppdaget det, kunne bildet gått til resirkulering, sier hun til avisa Le Parisien.

Infrarødt lys

Maleriet med tittelen «Christ moqué» («Kristus hånes») er undersøkt av eksperter i Paris, som har bekreftet at det er en original Cimabue.

De brukte infrarødt lys for å bekrefte at bildet er en del av et større verk fra 1280 hvor Cimabue malte åtte forskjellige scener fra Jesu' korsfestelse.

GLASSMONTER: Kunsteksperten Stephane Pinta på Turquin-galleriet i Paris har undersøkt bildet og bekrefter at opphavsmannen er Cimabue. Foto: Michel Euler / AP/NTB Scanpix

Kunstneren Cimabue er også kjent som Cenni di Popo. Han levde og virket i Roma, Pisa og Firenze mellom 1240 og 1302, og regnes som en sentral pre-renessanse-maler.

Eksportforbud

Funnet ble solgt av auksjonshuset Aceteon i Sensils utenfor Paris i oktober for 24 millioner euro, tilsvarende 240 millioner kroner.

Hvem kjøperen er, er ikke avslørt, men franske medier spekulerer i at kjøperne kan være to chilenske samlere av renessansekunst som er bosatt i USA.

Franske myndigheter har nektet å utstede eksportlisens og har erklært verket som en nasjonal skatt.

Kulturminister Franck Riester sier at midler skal skaffes til veie slik at verket kan stilles ut i Louvre i Paris ved siden av andre verk av Cimabue.

