Fant levninger etter seks personer på eiendom knyttet til mistenkt seriemorder

I januar ble landskapsarkitekt og gartner Bruce McArthur (66) siktet for å ha drept fem menn i nærheten av et område kjent som «The Gay Village» utenfor Toronto i Canada.

Tidligere har politiet funnet levninger etter tre personer i blomsterpotter, på en eiendom som landskapsarkitekten skal ha lagret verktøyet sitt.

Torsdag økte tallet til seks personer, melder nyhetsbyrået Ap.

SIKTET: Bruce McArthur er siktet for å ha drept fem menn i nærheten av Toronto. Foto: Handout / Reuters

– Alle levningene er funnet i blomsterpotter på eiendommen, sa etterforskingsleder Hank Idsinga under en pressekonferanse torsdag.

Stort område

Politiet i Toronto har sagt at de vil søke på minst 30 eiendommer i byen hvor McArthur skal ha jobbet, og har hittil beslaglagt potter fra flere steder i byen.

– Dette blir større og vi får mer ressurser etter hvert, så dette kommer til å bli en veldig, veldig omfattende etterforskning, sa Indsinga ifølge The Guardian.

LEVNINGER I POTTER: På en eiendom tilknyttet landskapsarkitekten fant politiet levninger av flere savnede personer i blomsterpotter. Foto: Chris Young / AP

Avisen skriver at det skal være påstander om at McArthur målrettet har angrepet menn i byens homofile miljø.

Flere amerikanske medier har skrevet om at folk i det skeive miljøet i Toronto i flere år har vært bekymret, etter at flere personer i miljøet har forsvunnet.

McArthur er tidligere dømt for vold, og ble blant annet idømt et forbud mot å oppsøke mannlige prostituerte i 2003. Et av ofrene, skal ha vært hjemløs og prostituert.

Leter videre

Politiet har brukt en georadar, og funnet flere områder av interesse på eiendommen hvor levningene er funnet. De vil i løpet av uka forsøke å grave opp deler av hagen.

Men på grunn av en kuldeperiode har politiet måttet bruke varme for å tine jorda, for å kunne grave på eiendommen.

Politiet har også fått flere titalls tips om andre åsteder. De ber alle som har hatt ham på besøk om å ta kontakt.