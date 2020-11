Fant levende papegøyer i plastflasker

Papegøyene ble funnet torsdag morgen i havnebyen Fakfak, som ligger i den indonesiske Papua-regionen, skriver nyhetsbyrået AFP.

64 av til sammen 74 papegøyer var i live, mens 10 ikke hadde klart å være inne i en plastflaske.

Mannskapet på skipet fortalte at de hadde mistanke om at det var levende dyr inne i den store pappesken som ble åpnet, på grunn av bråket som kom inne fra esken.

Hvor lenge papegøyene hadde vært inne i hver sin plastflaske og hvor «flaskefuglene» var på vei, er foreløpig ikke avdekket, opplyser politimannen Dodik Junaidi til nyhetsbyrået AFP.

Smugling av fugler er utbredt i Indonesia. Innenlands selges de på store fuglemarkeder. I utlandet kan sjeldne fugler gå for svært høye priser.

På listen av truede arter

I den tropiske jungelen i Indonesia lever mer enn 130 utrydningstruede fuglearter.

Papegøyene i flaskene er av typen jomfrulori. Foto: Salmon Teriraun / AFP

Papegøyetypen jomfrulori som ble funnet i pappesken i Fakfak, hører hjemme på verdens nest største øy Ny-Guinea og småøyene rundt. Jomfrulori står på landets liste av beskyttede arter.

Ingen er foreløpig arrestert i saken.

– Selv om Indonesia er blant de beste i regionen i å forsøke å stanse smuglingen så trenger man å bryte smuglerkjeden, blant annet gjennom arrestasjoner, sier Elizabeth Johnson i organisasjonen Traffic som overvåker ulovlig dyrehandel til BBC.

Å smugle fugler gjemt i flasker er ikke noe nytt i Indonesia. I 2015 fant indonesisk politi til sammen 21 utrydningstruede kakaduer gjemt i plastflasker.

I 2017 kom politiet over 125 sjeldne fugler stappet ned i en skorsteinspipe under et av sine raid mot et smuglermiljø.