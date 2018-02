Fant hemmelig antiterror-rapport om Super Bowl i setelomme på fly

Det var en ansatt i det amerikanske nyhetsselskapet CNN som oppdaget dokumentet som ikke skulle ha ligget i setelommen på et vanlig ruteflyet, skriver CNN.

I tillegg til rapporten fant den CNN-ansatte mer sensitivt materiale fra det amerikanske Sikkerhetsdepartementet (Department of Homeland Security). Blant annet reiseruten og boarding-passet til forskeren med ansvar for forskningsprogrammet BioWatch.

MILTBRANN-ØVELSE: Spore fra en miltbrannbakterie sett med mikroskop. Før Super Bowl skal det ha vært to øvelser som omhandlet biologisk terror. Foto: Handout / Reuters

BioWatch er et amerikansk regjeringsprogram som ble opprettet etter trusler om bioterrorisme etter miltbrannangrepene i 2001.

I forkant av Super Bowl holdt forskningsprogrammet to øvelser om håndtering av et eventuelt biologisk angrep med spredning av miltbrannbakterier under det enorme arrangementet.

Rapportene var basert på disse to øvelsene i juli og i november, og inneholdt blant annet en evaluering av sikkerheten på den amerikanske fotballfesten, som fant sted i Minneapolis natt til mandag norsk tid.

Dokument

FOLKEFEST: Philadelphia Eagles Zach Ertz feirer at han har scoret en touchdown under gårsdagens Super Bowl. Foto: Chris Wattie / Reuters

– Øvelsene var en suksess, og ble ikke utført som svar på noen bestemt og troverdig trussel om et biologisk terrorangrep, sier Tyler Q. Houlton talskvinne for forskningsprogrammet til CNN.

Rapporten identifiserer flere forbedringspunkter og sikkerhetshull.

En tidligere tjenestemann i Sikkerhetsdepartementet sier til kanalen at det ikke er overraskende at rapporten påpekte sikkerhetsmangler.

– Slike øvelser er laget for å avsløre hull i planlegging og beredskap, slik at myndighetene er bedre rustet dersom noe skulle skje, sier hun.

Ble bedt om ikke å publisere

CNN ble av Sikkerhetsdepartementet bedt om ikke å publisere saken om dokumentene på avveie, før etter Super Bowl.

Departementet skal også ha sagt til nyhetsgiganten at noe av materialet i rapporten kunne «true rikets sikkerhet» dersom det blir publisert. CNN skriver videre at de har tatt hensyn til dette i omtalen av den hemmelige rapporten.

Mottakerne av det hemmelige dokumentet skal ha blitt bedt om å holde rapporten låst inne etter arbeidstid og å makulere dokumentet før det ble kastet i søpla.

I tillegg skal de ha blitt oppfordret til ikke å dele innholdet i rapporten med folk uten et «operativt behov» om å vite hva det står.