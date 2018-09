Fant gullmynter av «uvurderlig verdi» i gammel teaterkjeller i Italia

Myntene, som trolig er 2.500 år gamle, ble funnet i kjelleren i Cressoni-teateret, nord i Milano.

Kannen med myntene ble først oppdaget av arbeidere 5. september, og byggetomten ble umiddelbart avsperret.

– Vi vet ennå ikke hva slags historisk og kulturell betydning funnet har, sier Italias kulturminister Alberto Bonisoli i en pressemelding.

– Men området er bevist å være verdifullt for arkeologene. Oppdagelsen fyller meg med stolthet, sier Bonsoli videre.

KJELLER: I en kjeller i det historiske Cressoni-teateret nord i Milano ble funnet av gullmyntene gjort. Foto: MIBAC

De minst 300 gullmyntene ble funnet i en krukke. Funnet ble gjort i forrige uke, ifølge pressemeldingen fra det italienske kulturdepartementet.

Les også: Skjelett av romersk mann funnet i Pompeii

«Uvurderlig verdi»

Hva myntene er verdt er ikke sikkert, men ifølge italienske medier kan de være verdt millioner. De første 27 myntene er tatt ut og blir analysert på et statlig laboratorium i Milano.

Foto: MIBAC

Leder for arkeologene på utgravningsprosjektet, Luca Rinaldi sier ifølge Times of London at myntene er av «uvurderlig verdi».

– Vi snakker om en eksepsjonell oppdagelse, sier han.

– Noen ganger finner man mynter som henger sammen, men alle disse er hver for seg. Det var som å åpne opp en lommebok.

Fant gullbarr

Arkeologene skal ha gjort flere funn under utgravningen i Como, melder den italienske avisen Milano Repubblica. Blant annet skal de ha funnet en gullbarr.

Myntekspert Maria Grazia Facchinetti sa på en pressekonferanse om funnet at de som har eid myntene, nok har «begravet dem sånn, slik at de i en faresituasjon kunne hentes», skriver CNN.

Foto: MIBAC

– De var samlet i ruller, slik som myntene i banken, sier mynteksperten.

Det historiske Cressoni-teateret, hvor gullfunnet ble gjort, åpnet i 1807, før det ble bygget om til kino og senere stengt i 1997.