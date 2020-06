Fant det hittil største og eldste mayatempelet i Mexico med ny og avansert teknologi

Mayatempelet Aguada Fenix er bygget en gang mellom 1000–800 før Kristus, ifølge det anerkjente vitenskapsmagasinet Nature.

Kostbar teknologi

Lidar-teknologien er kostbar i bruk, men kan lett oppdage skjulte gamle ruiner under tett jungel og vegetasjon. Teknologien bruker lysstråler eller laser omtrent som radar bruker lydbølger.

Takeshi Inomata jobber som arkeolog ved universitetet i Arizona til daglig. Det var han som ledet ekspedisjonen som oppdaget ruinene.

– Vi lette etter eldre strukturer, men ble overrasket over å finne et så stort anlegg. Det har vist seg å være den største i hele maya-sivilisasjonens historie, sier Inomata til Nature.

Det amerikanske arkeolog-teamet brukte rundt 500 000 kroner på lidar under denne ekspedisjonen til det sørlige Mexico. Så fant de altså 21 ukjente ruiner i delstaten Tabasco på halvøya Yucatán.

Laser sendt ut fra droner er noe av det mest moderne innen arkeologien.

I dette området fant arkeologer fra universitetet i Arizona det hittil største og eldste tempelet i mayakulturen i Mexico. Foto: TAKESHI INOMATA / Reuters

Eldste tempel funnet i Mexico

Aguada Fenix er den største og eldste maya-konstruksjonen som noensinne er oppdaget i Mexico.

Arkeologene sier at de aldri villa ha klart å oppdage ruinene uten å bruke den avanserte lidar-teknologien og drone. Jungelen skjulte anleggene fullstendig og de var svært vanskelig å få øye på.

Hovedanlegget består av en høyde på mellom 10 og 15 meter. Den er 1500 meter lang. Dette var tempelet, men ser nå mer ut som en enorm terrasse.

Midt på den store og avlange terrassen finnes en konstruksjon som består av en høyde og en mindre platålignende formasjon. Her ble trolig solen observert ved viktige merkedager.

Patricia McAnany, en av arkeologene som deltok, skriver i Nature at det ligner et maya-observatorium.

Tempelet Dzibilchaltún eller «Seven Dolls» ligger lenger ut på Yucatán enn Aguada Fenix. Det blir ofte besøkt ved soljevndøgn. Tempelet er nøye knyttet til solens gang som mange andre templer som tilhørte mayakulturen. Foto: ELIZABETH RUIZ

Det er funnet mange lignende konstruksjoner i Mexico der solen blir studert ved observatorier. De er langt yngre enn Aguada Fenix-anlegget.

– Tror disse mayaene var likeverdige

Tempelkonstruksjonen blir tolket av arkeologene som oppdaget den som om disse tidlige mayaene ikke hadde noen tydelig herskerklasse.

– Hele konstruksjonen ser ut som en offentlig og åpen plass. Funn tyder på at dette var et samfunn bestående av likemenn, sier arkeolog Daniela Triadan til New Scientist.

Høyden i Aguada Fenix kan opprinnelig ha vært en pyramide. Arkeolog-teamet tror at om mayaene sto på toppen kunne de observere hvordan solen gikk over kanten på det lille platået ved sommer og vintersolverv.

Mayaene utviklet avanserte former for astronomi, og hadde god kjennskap til planetenes og solens gang.

Arkeolog Takeshi Inomata er likevel ikke helt overbevist om at det største og eldste tempelet var et rendyrket solobservatorium.

– Jeg tror at det her var en plass for seremonier som kanskje var løst koplet til solens syklus. Kanskje gikk man i prosesjon oppover rampen til den ti meter høye terrassen. Et stort antall mennesker kunne samles på den rektangulære plassen, sier Takeshi Inomata til Nature.

Endrer mayaenes historie

Mayaenes utbredelse strakte seg engang over et stort område i Mellom-Amerika. Det er funnet rester av kulturen i fem land. De fantes i Sør-Mexico, deler av Guatemala, Belize, Honduras og El Salvador.

Kukulkanpyramiden i Chichen Itza sør i Mexico. Denne kalles også El Castillo og på toppen skal det ha foregått menneskeofringer. Foto: Giovanna Dell'Orto / AP

Arkeologene forteller til Nature at de begynte på dette prosjektet rundt de to elvene Usumacinta og San Pedro i delstaten Tabasco allerede i 2017.

Folk som snakket mayaspråket fantes allerede for 4000 år siden. Tidligere har arkeologene ikke trodd at mayakulturen var så avansert at de bygde store templer allerede for 3000 år siden.

Det er funnet tempelruiner som daterer seg til årene rett etter og i tusenårene etter Kristi fødsel.

Funnene gjort av amerikanske arkeologer er gjort over flere år. Søkene ble gjennomført i et lavlandsområde på Yucatán der man ikke tidligere har gjort så mange funn.

Tidligere har historikerne ment at den mest kjente mayakulturen vokste fram fra 250 e.Kr.

De nye funnene tyder på at mayakulturen blomstret langt tidligere og at historien delvis må skrives om.

