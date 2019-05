Fant det femte mulige offeret til kypriotisk seriedrapsmann

Mannen, identifisert som Nicos Metaxas (35), er kaptein i den kypriotiske nasjonalgarden.

Han ble arrestert 18. april i år, etter at funnet av en død kvinne i en gruvesjakt ble knyttet til ham. Kun få dager etter ble liket av en annen kvinne funnet i den samme gruva.

De to kvinnene er identifisert som filippinske statsborgere.

Fant ofrene på internett

Metaxas har i avhør tilstått å ha tatt livet av fem kvinner og to jenter. Han har ledet politiet til en brønn ved en skytebane utenfor hovedstaden, hvor man fant liket av et tredje offer.

Det dreier seg trolig om en kvinne fra Nepal.

- HAR TILSTÅTT: Nicos Metaxas skal i avhør ha tilstått å ha drept og dumpet sju utenlandske kvinner og jenter. Politiet frykter det kan være snakk om flere ofre. Foto: - / AFP

Politiet fant i forrige uke levningene etter et fjerde offer i en koffert på bunnen av en giftig innsjø ved en gruve sørvest for hovedstaden Nikosia.

Søndag gjorde dykkere et nytt funn i den samme innsjøen og hentet opp et femte lik. Ifølge kypriotiske medier skal det være snakk om levningene etter et barn, men dette er ikke bekreftet fra offisielt hold.

– Det er gjort funn av en oppløst kropp. Det har ikke lykkes å identifisere den og den vil nå bli sendt til rettsmedisinske undersøkelser, opplyser myndighetene.

Offeret som ble funnet i dag, befant seg også i en koffert.

Ifølge det halvstatlige nyhetsbyrået Cyprus News Agency, tror man at fire av ofrene er fra Filippinene, én fra Nepal og en mor og datter fra Romania.

Etterforskerne frykter at 35-åringen kan ha flere liv på samvittigheten.

Han har i avhør forklart at han fikk kontakt med sine ofre gjennom internett.

Det er ikke kjent om Metaxas har oppgitt noe motiv for drapene.

Refser politiets håndtering

Felles for flere av kvinnene var at de var ansatt som hushjelp på øya. De forsvant i perioden 2016 til 2018.

De angivelige seriedrapene har vakt sterke reaksjoner på ferieøya. Kypriotisk politi har fått flengende kritikk for hvordan de har håndtert saken og at gjerningsmannen kan ha operert uforstyrret i minst to år.

HVOR ER DE?: Kvinnelige fremmedarbeidere på Kypros holdt i forrige måned en lysseremoni for de savnede kvinnene. Foto: Matthieu Clavel / AFP

Alle kvinnene og jentene Metaxas har tilstått å ha drept ble meldt savnet til politiet da de forsvant. Kvinnen fra Nepal var etterlyst av immigrasjonsmyndighetene fordi hun ikke dukket opp på arbeidsplassen sin.

Fredag ga den kypriotiske presidenten politisjefen i landet sparken. Det skjedde dagen etter at justisministeren gikk av.

Metaxas ble i dag fremstilt for forlenget varetektsfengsling. I den forbindelse ble det klart at en ung filippinsk kvinne har anklaget ham for å ha voldtatt henne, noe Metaxas avviser.

Så langt er over 350 vitner avhørt i saken og flere gjenstår.