Fant 40.000 år gammelt ulvehode i Sibir

Hodet ble først oppdaget funnet av lokale innbyggere som var på jakt etter elfenben fra mammuter ved bredden av Tirekhtjakh-elva i Sakha-republikken nordøst i Russland.

– Dette er første gang man har funnet et forhistorisk, voksent ulvehode der mykt vev er bevart etter 40.000 år, sier Albert Protopopov, som er direktør ved vitenskapsinstituttet i Sakha.

Han anslår at ulven var mellom to og fire år gammel da den døde.

De russiske forskerne jobber nå med å sette sammen en digital 3D-modell av hodeskallen og hjernen i samarbeid med forskere i Tokyo, mens eksperter i Stockholm skal analysere dyrets DNA.

Ifølge Siberian Times, som var først ute med å omtale funnet, har mange lurt på om det var snakk om en bjørn, en såkalt skrekkulv eller en mytisk blanding av ulv og bjørn.

Protopopov kan bekrefte at det er en ulv, men forteller at den har ulven har et større hode enn ulvene som lever i Sibir i dag. Enkelte deler av hodeskallen skal også være mer utviklet enn hos moderne ulver.

– Vi vil finne ut om dette er egenskaper som er unike for akkurat dette dyret, eller om det kan være en underart av ulv, ettersom disse dyrene levde på mammutsteppene, sier han.

Vil skje oftere

Ifølge Protopopov ser det ut til at det er isen som har fjernet hodet fra kroppen, men han kan ikke utelukke at det ble kappet av.

Dette skal undersøkes nærmere, ettersom det ikke finnes noen arkeologiske bevis for at mennesker befant seg i området på denne tiden. Forskerne skal også se om de finner resten av dyret.

Vitenskapsinstituttet i Sakha undersøker også en forhistorisk huleløve, og Protopopov sier til CNN at de kan vente seg flere slike oppdagelser ettersom permafrosten i Sibir tiner.

Det er imidlertid ikke helt risikofritt. I 2016 ble et miltbrannutbrudd i Sibir sporet tilbake til et reinsdyr som døde for 75 år siden og hadde tint opp etter å ha ligget i permafrost.

Tidligere i år fant forskere et 42.000 år gammelt føll i permafrosten. Dyret hadde flytende blod og urin i seg, og det undersøkes nå om føllet lar seg klone.