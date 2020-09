Fant 200 mammutskjeletter på byggeplass

Funnet er nå tidenes største i sitt slag, melder nyhetsbyrået AP. Arkeologene som jobber på stedet mener de kommer til å finne mange flere.

Stedet der den nye Santa Lucia-flyplassen skal bygges var i sin tid like ved en innsjø, der mammutene trolig ble sittende fast i gjørma.

Ifølge arkeolog Rubén Manzanilla López er det funnet flere spor etter menneskelig aktivitet, blant annet verktøy som er laget av mammutbein.

De har også funnet flere groper som trolig fungerte som feller, og tegn til at mammutene ble skåret opp av mennesker etter å ha dødd i gjørma.

Liknende spor er også funnet andre steder i Mexico.

Arkeologene mener å ha funnet tegn til at mennesker har fanget og skåret opp mammutene. De har også funnet skjeletter fra hester, kameler og bisonokser. Foto: Marco Ugarte / AP

Spor etter mennesker

Arkeologene som jobber på stedet håper funnene kan kaste lys over årsaken til at mammuten døde ut for mellom 10.000 og 20.000 år siden.

– Det er en evig diskusjon om hva som forårsaket utryddelsen av disse dyrene, om det var klimaendringer eller mennesker. Jeg tror konklusjonen til slutt vil bli at det var en kombinasjon av klimaendringer og menneskelig nærvær, sier paleontolog Joaquin Arroyo Cabrales.

Funn av store grupper med døde mammuter er sjeldne. Liknende funn er gjort i Sibir og utenfor Los Angeles, men dette er langt større.

Ifølge kaptein Jesus Cantoral i den meksikanske hæren, som leder arbeidet med byggingen av flyplassen, finner man stadig flere skjeletter.

Hver gang et område skal graves opp, må det undersøkes. Byggeplassen er imidlertid så stor at arbeidet kan fortsette et annet sted mens arkeologene tar over eventuelle funn.

Flyplassen skal etter planen stå ferdig i 2022.