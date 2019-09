Fangeutveksling pågår nå mellom Russland og Ukraina

Den mye omtalte fangeutvekslingen mellom Russland og Ukraina har omsider kommet i gang, melder statlig russisk fjernsyn i dag.

Russiske medier viser bilder av flere busser som forlater Lefortovo-fengselet i Moskva, fulgt av flere politibiler.

ALT KLART: Et ukrainsk fly står klar på Vnukovo-flyplassen utenfor Moskva for å frakte de ukrainske fangene til Kiev. Foto: GLEB GARANICH

Ombord i bussene skal de ukrainske fangene være, og de skal transporteres til flyplassen Vnukovo utenfor Moskva, der et ukrainsk fly står klar til å frakte dem til Kiev.

På Borispol-flyplassen i den ukrainske hovedstaden står det et russisk fly som skal hente de russiske fangene hjem.

Hvem er med?

Det har en stund nå kommet ubekreftede meldinger om at fangeutvekslingen er nært forestående, men nå ser det endelig ut til at noe virkelig skjer.

FØRSTE TEGN: Lederen for det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti i Ukraina, Kirill Vysjinskij ble løslatt fra varetektsfengsel for noen dager siden. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Helt til det siste skal det ha vært uenighet om hvem som skal være med i utvekslingen.

Mye tyder på at de 24 ukrainske militære som ble arrestert av russiske grensestyrker i fjor høst i Svartehavet, er med i utvekslingen.

For noen dager siden ble redaktøren for det russiske nyhetsbyrået RIA Novostis ukrainske avdeling, Kirill Vysjinski, sluppet fri fra varetektsfengsel.

Også den ukrainske filmregissøren Oleg Sentsov er sannsynligvis med.

PÅ VEI TIL FLYPLASSEN: Flere busser ble i dag ledsaget av politibiler da de kjørte ut fra Lefortovo-fengselet i Moskva. Foto: VASILY MAXIMOV / AFP

Seier for ukrainas president

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky lovet i valgkampen tidligere i år at han skulle forbedre forholdet til Russland.

Han sa også at han ville gjøre alt som sto i hans makt for å få tilbake de 24 militære som ble fengslet i Russland etter sammenstøtet mellom russiske og ukrainske marinefartøy i Svartehavet i fjor høst.

HOLDT LØFTER: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky lovet i valgkampen å få tilbake ukrainske fanger fra Russland, og nå tyder mye på at han har klart det. Foto: GLEB GARANICH / Reuters

Nå som fangeutvekslingen er i gang, ser det ut til at den ferske presidenten har lykkes med en del av løftene han har kommet med, og han vil uten tvil kunne innkassere dette som en betydelig politisk seier.

Tidligere har det blitt sagt at det skal utveksles om lag 23 fanger fra hver side, men nå nevnes det høyere tall i russiske medier.

Håp om frangang i forholdet

De siste årene har det vært full isfront og null kontakt mellom president Vladimir Putin og den forrige ukrainske presidenten Petro Porosjenko.

De siste månedene har Putin og Zelensky snakket flere ganger på telefon, blant annet om fangeutvekslingen.

LØSNING: Russiske medier melder at de ukrainske militære som ble tatt til fange av Russland etter konflikten i Svartehavet i fjor høst, også blir med i den planlagte fangeutvekslingen. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Det finnes for eksempel ikke direkte flyforbindelse mellom Russland og Ukraina, folk må reise via andre land.

Fangeutvekslingen kommer til å skape en helt annen atmosfære, og det virker som om myndighetene på begge sider ønsker å etablere et mer normalt forhold.

Vanskelig konflikt i Øst-Ukraina

De siste dagene har det kommet meldinger om at det skal holdes et nytt internasjonalt møte om Øst-Ukraina der lederne i Tyskland, Frankrike, Russland og Ukraina skal delta.

Russiskstøttede opprørere kontrollerer områder i den østlige delen av Ukraina, og mer enn 13.000 mennesker har mistet livet de siste fem årene.

Russland krever at den såkalte Minsk-avtalen fra 2015 må gjennomføres, spesielt at områdene i øst må få betydelig selvstyre.

Men et annet viktig og vanskelig spørsmål er om ukrainske regjeringsstyrker skal kontrollere grensa til Russland.

I så fall kommer opprørerne ikke til å få hjelp med våpen, soldater og alt annet de trenger fra russisk side.

Går i vestlig retning

For en uke siden kom det nye ukrainske parlamentet sammen for første gang, etter at Zelenskys parti Folkets tjener fikk et klart flertall i valget i sommer.

Nå har Zelensky praktisk talt all makt i egne hender og kan gjennomføre de endringene han ønsker.

Presidenten har sagt at han ønsker å knytte Ukraina mye tettere opp mot Vesten, og på sikt er målet både medlemsskap i EU og i Nato.

Dette er saker som garantert kommer til å gjøre forholdet til Russland vanskelig i årene som kommer.