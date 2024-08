32 år gamle Gershkovich, som jobber for Wall Street Journal, ble pågrepet i fjor under en reportasjereise, anklaget for å ha innhentet hemmeligstemplet informasjon om den russiske stridsvognprodusenten Uralvagonzavod. Han ble nylig dømt til 16 års fengsel, men har nektet for anklagene mot ham.

Foto: AP