Fanger tortureres og forsvinner i Jemen

Nyhetsbyrået AP har dokumentert minst 18 hemmelige fengsler i det sørlige Jemen, der nærmere 2.000 fanger skal ha blitt holdt innesperret.

USA vedgår at de er kjent med fengslene og bekrefter også at amerikansk personell har deltatt under avhør av fanger som mistenkes for å ha tilknytning til Al Qaida.

Mange av fangene er pågrepet på oppfordring fra amerikansk etterretning, som også forsyner avhørerne med spørsmål, for deretter å få utskrift eller video av det fangen sier.

«Grill»

Tidligere fanger forteller om grov og rutinemessig tortur i de hemmelige fengslene, blant annet en «grill» der de blir bundet fast til en stokk og snurret rundt over åpen ild. Dette skal ha skjedd i et fengsel på Riyan-flyplassen i Mukalla.

Fanger som har sittet i dette fengselet forteller også at de ble stuet sammen i overfylte konteinere innsmurt med avføring. Med bind for øynene har de måtte sitte der i ukevis. En tidligere fange forteller hvordan vaktene på et tidspunkt tente bål under konteineren, for å fylle den med røyk.

– Vi kunne høre skrikene, stedet var omsluttet av frykt. Nesten alle er syke, resten er døden nær. De som klager sendes rett i torturkammeret, sier en tidligere fange, som også forteller om pisking med stålvaier, slag og seksuelle overgrep.

Kjent med anklagene

Amerikanske talsmenn bekrefter at de er kjent med anklagene om tortur, men fastholder at dette ikke skjer med amerikansk personell til stede.

– Vi ville aldri ha lukket øynene for dette, for vi er pålagt å melde fra om ethvert brudd på menneskerettighetene, sier Pentagons talskvinne Dana White.

De hemmelige fengslene er å finne på militærbaser, flyplasser, havneanlegg, i private bolighus og til og med i en nattklubb. De blir drevet av militært personell fra De forente arabiske emirater eller lokale styrker trent av dem.

Deler av dette fengselet i Aden i Jemen er drevet av jemenittiske allierte i De forente arabiske emirater. Det er, ifølge AP, en del av et nettverk av hemmelige fengsler, der flere hundre mennesker har forsvunnet. Foto: Maad El Zikry / AP

Fløyet til Eritrea

Noen av fangene er fløyet til en militærbase De forente arabiske emirater har i Eritrea, opplyser Jemens innenriksminister Hussein Arab og flere andre kilder.

Flere andre kilder forteller at noen fanger også ble fløyet ut til et amerikansk skip og avhørt der.

– Vi har ingen kommentar til disse påstandene, sier en talsmann for den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA, Jonathan Liu.

Avviser

De forente arabiske emirater avviser anklagene om hemmelige fengsler og tortur av fenger i Jemen.

– Det fins ingen hemmelige fengsler og ingen fanger blir torturert under avhør, heter det i en kunngjøring fra myndighetene i landet.

USAs forsvarsminister Jim Mattis hyller på sin side De forente arabiske emirater for rollen de spiller i kampen mot Al Qaida i Jemen.

Dronekrig

USA har lenge jaktet på Al Qaida i Jemen, og amerikanske spesialstyrker opererer jevnlig i landet, bekrefter Pentagon.

De hemmelige fengslene ble opprettet under president Barack Obama, som også trappet opp bruk av droner for å likvidere antatte Al Qaida-medlemmer i landet, ofte med store sivile tap som følge.

Etter at Donald Trump overtok har amerikanerne trappet opp krigføringen, og hittil i år er det gjennomført over 80 droneangrep i Jemen. Det er fire ganger så mange som i hele fjor.