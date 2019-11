Familier til frysebil-ofre har ikke råd til å hente de døde hjem

Familiene står fortvilet og forvirret tilbake. Over 10.000 kilometer skiller dem fra sine døde sønner, døtre og fedre. Nå ønsker de bare å se dem en siste gang.

De har fått høre at de selv må betale for å få kistene hjem. Andre klynger seg til rykter om at den britiske regjeringen vil dekke transporten.

Tre uker etter at 39 døde ble hentet ut av en frysebil i et grått industriområde i utkanten av London, er det få svar å få.

Fattig bakgrunn

Britisk politi har samarbeidet med vietnamesiske myndigheter om identifiseringen. Politiet har støttet seg på fingeravtrykk, DNA, lege- og tannjournaler for å finne ut hvem de var.

Pham Thi Tra My tekstet sin mor i Vietnam en siste gang fra den innestengte lastebilen. Foto: NTB Scanpix

Foreldrene til 26 år gamle Pham Thi Tra My er knust. Nå frykter de at de aldri får tatt ordentlig farvel med datteren.

Broren hennes, Pham Manh Cuong, sier til The Guardian at familien ønsker å få kisten sendt hjem.

– Vi ønsker å se henne en siste gang, sier han.

Om de ikke får støtte til hjemtransporten, er de tvunget til godta å få en urne, legger han til.

Håpet svinner

Faren til Nguyen Dinh Luong (20), Nguyen Dinh Gia, sier de har ønsket å få sønnens båre hjem helt siden de fikk dødsbudskapet.

Nguyen Dinh Luong var en av de 39 som døde i frysebilen i Essex, på vei til det han trodde var en lys fremtid.

Han forteller at flere familier er oppsøkt av lokale myndigheter som har prøvd å overtale dem til å skrive under på at de vil akseptere å få urner hjem. De fikk vite at dette var avtalt mellom den britiske og den vietnamesiske regjeringen, og at båretransport ikke var mulig.

– De sa til oss at det er enklere å sende urner hjem.

Han sier de nå har ventet så lenge at mange har gitt opp håpet.

Brudd med tradisjon

Michael Brosowski i stiftelsen Blue Dragon Children sier til The Guardian at i vietnamesisk kultur er det å hedre de døde like viktig som å hedre de levende.

– For disse familiene er de å få tilbake sine kjære viktig og helt avgjørende for hvordan de skal komme seg gjennom sorgen, sier han.

Prisen for å få sendt en kiste fra Storbritannia til Vietnam skal ligge på flere hundre tusen kroner. Ingen av de fattige familiene har mulighet for å dekke det. Mange av dem er allerede gjeldstynget etter å ha tatt opp store lån for reisen til Europa.

Minnestund i London for de 39 ofrene som ble oppdaget i lastebilen 23. oktober. Til stede var mange fra det kinesiske og vietnamesiske miljøet i London, men få av de pårørende. Foto: Yui Mok/Pha Photos / NTB Scanpix

11 arrestert i Vietnam

Vietnams statsminister Nguyen Xuan Phuc skriver i et brev til alle etterlatte at han lover å kjempe for et internasjonalt samarbeid som skal stanse de organiserte smuglernettverkene.

Provinsene Nghe An og Ha Tinh nord i Vietnam hvor flertallet av de 39 ofrene er fra, er et område med mange menneskesmuglere.

Politiet der har så langt pågrepet 11 personer som de mistenker for å ha vært med på å organisere de ulovlige reisene.

Del av en kolonne

Lastebilen som de 39 ble funnet i kom fra Belgia. Den skal ha vært en del av et følge på tre biler med til sammen over 100 migranter.

To av lastebilene skal ha klart å gjennomføre reisen, mens den tredje skal ha støtt på problemer og blitt forsinket.