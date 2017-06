Familien mistet alt i brannen - nå vender de tilbake til utbrent hus

Mange har mistet alt de eier i skogbrannene som har herjet den portugisiske landsbygda siden lørdag.

NRK var tirsdag med familien Godinho hjem til landsbyen deres rett utenfor Pedrógão Grande. Der ligger det som er igjen av huset familien har bodd i gjennom tre generasjoner. Det er brent ned, og alt familien har igjen er bilen de kjører for å komme til stedet.

Nabo omkom

Sammenlignet med mange andre hadde de likevel flaks. De slapp fra flammene med livet i behold. På vei ut til huset kjører vi forbi en utbrent, hvit bil. Den tilhørte en 31 år gammel nabo som omkom da han forsøkte å ta seg til kjærestens hus i

David Godinha og sønnen Cesar ser på studerer vraket av bilen til naboen som tragisk mistet livet i brannene. Foto: Filip Huygens / NRK

landsbyen. Han er en av de 64 som så langt er bekreftet omkommet etter skogbrannene. 47 av dem som døde, brant i hjel i biler idet de forsøkte å unnslippe flammene.

– Han prøvde å ta en U-sving, men så møtte han brannen. Han gikk ut av bilen og omkom, forteller moren i Godinho-familien, Anabela.

Visste ikke hva som skjedde med familien

Hun var på jobb på kommunesenteret som også fungerte som mottak for evakuerte mens huset sto i brann. Hun forteller hvor bekymret for resten av familien sin.

– Jeg tenkte desperat på hvor de kunne være og hvordan de hadde det. Så stod de brått dere blant de evakuerte som var tatt til senteret, forteller Anabela Godinho med tårer i øynene.

– De var svarte og sotete over hele seg. De luktet svidd, de luktet brent. Det var overveldende.

Anabela forteller om den vanskelige perioden da hun ikke visste om familien var i live eller ikke mens datteren Ines trøster henne. Foto: Filip Huygens / NRK

Gjemte seg i kjelleren

Da flammene slo inn mot huset i en voldsom virvelvind, overlevde faren David, de to

Cesar forteller at faren gikk inn og ut av kjelleren og forsøkte å holde flammene unna. Foto: Filip Huygens / NRK

barna Cesar og Ines, og bestemoren Deotilia ved å ta seg ned i husets vaskerom. Det har en egen inngang, og taket og veggene er av betong. Det fungerte som et tilfluktsrom. Her ventet de i tre timer til brannvesenet kom.

– Vi var inne huset. Takplatene blåste av, reisverket stod igjen, men det tok fyr, sier David Godinho.

Sønnen Cesar forteller at det var rundt midnatt da han, søsteren og bestemoren sprang ned i kjelleren for å unnslippe brannen.

– Faren min gikk inn og ut for å holde brannen unna, forteller han.

– Jeg tenkte kun på å redde dem. Dette er betong så her viste jeg at ilden ikke kunne nå

David Godinha står i kjelleren og peker på taket som er av betong. Han vær sikker på at det ville holde flammene unna. Foto: Filip Huygens / NRK

inn, sier faren David.

Venter på nytt hus

Huset noen kilometer utenfor Pedrógão Grande er nedarvet på morssiden og har gjennom tre generasjoner vært deres hjem. Nå vurderer familien å finne seg en ny plass å bo.

– I går snakket jeg med kommunen om et hus et sted. Nå snakker de om et hus litt nærmere, her i Pedrógão. Jeg snakket med kommunen i dag tidlig. Nå må vi bare vente, sier Anabela Godinho.