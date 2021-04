– Jeg savner ham så veldig. Hele tiden lurer jeg på hvordan han har det. Nå har vi reist 1700 km for å få besøke ham i en time, sier Başak Demirtaş.

NRK treffer henne utenfor høyrisikofengselet der mannen Selahattin Demirtaş sitter. Han er en av Tyrkias mest populære politikere. Nå sitter han på femte året bak murene, uten endelig lov og dom.

Fengselet ligger i Edirne, ved grensen til Hellas. Kona og de to døtrene bor i Diyarbakır helt sørøst i Tyrkia, ved grensen til Syria og Irak.

– Vi bruker to dager på å reise til ham. Dette er en tilleggsstraff for meg og jentene. Myndighetene ønsker at vi skal gi ham opp.

Den kurdiske Obama

Selahattin Demirtaş kom inn som et frisk pust i Tyrkisk politikk. I 2014 ble han leder for det nye partiet på venstresiden, HDP, som kjemper for fred og rettigheter for kurdere.

Partiet jobbet også for andre minoriteter, rettigheter for kvinner og LHBT-miljøet. Demirtaş tente et håp hos millioner. Derfor ble han kalt Den kurdiske Obama.

GAV HÅP: Demirtaş var Tyrkias nye politiske stjerneskudd da han drev valgkamp i 2015. Han var 42 år. Året etter ble han arrestert. Foto: Lefteris Pitarakis / Ap

I 2015 fikk HDP så mange stemmer at president Erdoğans parti AKP mistet flertallet i parlamentet. For å holde på makten måtte AKP alliere seg med det tyrkiske nasjonalistpartiet MHP.

Den karismatiske Demirtaş var blitt en brysom politiker for president Erdoğan.

Partiet ble straffet. HDP’s folkevalgte ble strippet for immunitet. Deretter fulgte arrestasjonene. Og 4. november 2016 var det Demirtaş’ tur.

– Han var akkurat tilbake fra en reise. Selahattin regnet med at han snart ville bli arrestert og holdt seg hjemme. Halv to om natten ringte de på. Titalls politifolk og maskerte sikkerhetsstyrker sto utenfor huset. Helikopteret som skulle ta ham til Edirne ventet, forteller Başak Demirtaş.

Døtrene var 9 og 12 år. Den yngste gråt av redsel.

– Selahattin forsøkte å roe henne ned, mens han pakket ned tingene sine.

STRENGT VAKTHOLD: Væpnede vakter passer på sikkerheten rundt Edirne høyrisikofengsel. Foto: OZAN KOSE / AFP

Tusener arrestert

Flere hundre HDP-politikere ble arrestert i 2016. Siden da er flere tusen andre arrestert, ordførere, parlamentarikere og medlemmer.

President Erdoğan knytter Selahattin Demirtaş til den militante kurdiske gruppen PKK, som står på terrorlisten i Tyrkia, EU og USA.

Demirtaş har gjort det klart at han ikke snakker på vegne av PKK.

Uansett, risikerer han nesten 200 år i fengsel for sitt politiske virke og for å ha spredt såkalt terrorpropaganda.

Familiens liv ble brått endret da han gikk inn i politikken.

– Å være opposisjonspolitiker, og i tillegg kurder, er svært vanskelig i Tyrkia. Da Selahattin gikk inn i HDP begynte jeg å leve med frykt, fordi Selahattin og partifellene risikerte livene sine, sier Başak Demirtaş.

I FENGSEL: Selahattin Demirtaş i fengslet. Han driver politikk fra cella og sender av og ut noen bilder. Han skriver også noveller og spiller musikk i fengselet. Foto: HANDOUT / AFP

Tyrkias president omtaler Demirtaş som «en terrorist», og det er få som tror han slipper ut så lenge Erdoğan sitter med makten.

Men i vinter fikk Başak Demirtaş et nytt håp.

Menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD) krever at Selahattin Demirtaş løslates umiddelbart.

Både EU-parlamentet og Europarådet mener at president Erdoğan holder Demirtaş i fengsel utelukkende av politiske grunner, noe som er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Tyrkia har undertegnet denne menneskerettskonvensjonen (EMK) og er dermed forpliktet til å følge dommene fra domstolen i Strasbourg.

– Ja, jeg er full av håp og tror ikke Selahattin vil sitte i fengsel resten av livet sitt. Jeg er mer optimistisk enn på lenge, sier hun.

SENDER BLOMSTER: Başak Demirtaş får stadig blomster fra mannen sin. Via advokaten sin sender han dem fra fengselet. Foto: Sidsel Wold / NRK

Vinduer med gitter

På grunn av den lange reisen til fengselet, måtte hun si opp jobben som lærer. Før pandemien kunne familien besøke ham en gang i uken. De må sitte på hver sin side av doble glassvinduer med gitter. De må kommunisere via telefon. Men en gang i måneden fikk de sitte i et rom uten fysiske sperringer.

– Men da koronaen kom, fikk vi ikke besøke ham på tre måneder. Nå får vi treffe ham en time to ganger i måneden, men ikke sitte i samme rom.

LANG REISE: Dilda, Başak og Delal Demirtaş på vei til fengselsbesøk. Det tar dem to dager å reise fra Diyarbakir til Edirne. Foto: Tugba Tekerek / NRK

Jentene var 9 og 12 år da faren ble satt i fengsel. Nå er de 14 og 17 år. For Başak Demirtaş var det vanskelige å forklare døtrene hvorfor faren ble satt i fengsel.

– De var stolte av ham. De syntes han kjempet for viktige ting, som kvinnesak, rettferdighet og miljøvern. Millioner av stemte på ham ved alle valgene. Så hvorfor skulle han straffes?

Nå er flere år gått, de eldre og de forstår mer av realitetene i Tyrkia og hvorfor han sitter i fengsel.

– Men det er hardt for dem for de savner farens sin veldig. De savner å dele livet sitt med ham.

Jentene snakker med faren sin i fengselet Du trenger javascript for å se video.

Vi treffer familien før de skal inn i fengselet.

– Jeg er veldig opprømt. Men jeg er både glad og trist på samme tid. Før jeg går inn i fengselet gleder jeg meg slik til å se ham. Men når timen vår er over, blir jeg enormt trist. Det er så vondt å vite at han blir igjen i den lille cellen sin på 12 kvadratmeter, sier hun.

FORFATTER: Demirtaş kaster ikke bort dagene på cella. Han gav ut novellesamlingen «Dawn» i 2018 som fikk gode kritikker. Han spiller musikk og holder kontakt med partiet. Foto: HANDOUT / AFP

Hva skal til for at han slipper ut?

– Om Tyrkia hadde respektert avtalene landet har undertegnet i Europarådet, og fulgt dommen fra Den europeiske Menneskerettighetsdomstolen, så ville Selahattin ha vært fri nå, sier hun. Hun ber Europa sende en advarsel til Tyrkia. Tyrkia er medlem av Europarådet, og er forpliktet til å følge reglene.

RIVALER: Da HDP gjorde et brakvalg i 2015, mistet Erdoğan og AKP flertallet i Parlamentet. Det likte presidenten dårlig. Nå vil ha legge ned hele partiet HDP og holde medlemmene unna politikk eller i fengsel. Foto: EMRAH GUREL / AP

Men president Erdoğan fordømmer dommen fra Menneskerettsdomstolen som slår fast at fengslingen av Demirtaş er brudd på fem artikler i menneskerettskonvensjonen, og dermed bryter med selve kjernen om konseptet av et demokratisk samfunn'.

Tyrkias president mener at dommen er hyklersk og «politisk motivert».

Muligens må landet får en ny president før Demirtaş kan bli en fri mann.

– Tyrkia bør være en rettsstat. Om Erdoğan ikke ønsker det, bør vi byttet president ved valg, sier Başak Demirtaş til NRK.