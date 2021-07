Krim- og gravejournalist Peter R. de Vries ble skutt idet han forlot et Tv-studio i sentrum av Amsterdam tirsdag 6. juli.

64-åringen ble truffet i hodet og har siden kjempet for livet på sykehus. Ifølge lokale medier ble det avfyrt fem skudd mot de Vries.

Journalisten er kjent for å skrive om tung nederlandsk kriminalitet. Han har tidligere hatt behov for politibeskyttelse og har vært jaktet av kriminelle en årrekke.

KJENT: Peter R. de Vries intervjues av en nederlandsk TV-kanal i 2017. Foto: REMKO DE WAAL / AFP

Statsminister i Nederland Mark Rutte sa skytingen var «sjokkerende og uforståelig», skriver BBC.

Han omtalte hendelsen som et angrep på pressefriheten.

Den internasjonale journalistorganisasjonen International Federation of Journalists (IFJ), sa attentatet var tragisk og truer pressefriheten til journalister over hele Europa.

Påstått pengepremie

To menn ble pågrepet kort tid etter hendelsen, og fredag ble de varetektsfengslet i to uker. Den ene av den, en 21 år gammel nederlandsk mann, mistenkes for å ha skutt 64-åringen, mens en 35 år gammel polsk mann bosatt i Nederland mistenkes for å ha kjørt fluktbilen.

BLOMSTERHAV: I dagene etter Peter R. de Vries ble skutt, ble det lagt ned flere blomsterbuketter på stedet. Foto: Peter Dejong / AP

Familiemedlemmer av 21-åringen forteller til den nederlandske avisen De Telegraph at han ble lovet 150.000 euro, over 1,5 millioner kroner, av en kriminell bande for å drepe de Vries.

– Det må bli en slutt på dette, det kan ikke fortsette. Liv går tapt, sier et familiemedlem til avisen.

Motivet for attentatet på de Vries er ikke kjent, men han har den siste tiden vært rådgiver for aktoratets stjernevitne i saken mot den antatte narkotoppen Ridouan Taghi.

Taghi, som lenge var Nederlands mest ettersøkte mann, ble pågrepet i Dubai i desember 2019 og utlevert til Nederland få dager senere.

Flere drap

Taghi står nå for retten, tiltalt for å ha beordret flere drap og drapsforsøk.

Stjernevitnets advokat, Derek Wiersum, ble skutt og drept utenfor hjemmet sitt i september 2019 etter at han gjentatte ganger ba om bedre beskyttelse for seg selv og klienten.

Også broren til stjernevitnet ble drept, da det ble kjent hvem vitnet var.