Familien hans sover under åpen himmel etter jordskjelvet – har ikke råd til telt

Et lite bål bak noen søppelkasser holder dem varme.

Den lille familien på fem sitter på fortauskanten midt mellom to private sykehus i Gaziantep i Tyrkia.

De tør ikke sove hjemme, det er skader på huset, men de har foreløpig ikke fått tilgang til noe annet tak over hodet.

Turgut og kona har ulik etnisk bakgrunn, og brøt med familien for å kunne gifte seg. Foto: Julia Thommessen / NRK

Kulden setter seg langt inn i margen med en gang sola går ned. De sitter tett i tett, og leter i søppelkassene etter noe å fyre for å holde varmen gjennom natten.

– Hvis det fortsetter sånn, kommer barna til å bli syke. Hvor lenge kan de tåle dette, spør trebarnsfar Turgut Gullu seg, og holder hardt rundt yngstemann på 1,5 år.

Familien får mat gjennom matutdelinger i byen, men det blir fort tomt for det mest nødvendige.

Kvelden NRK møtte dem fikk ikke Gullu tak i en ren bleie til yngstemann Turgut, oppkalt etter pappa. Det var tomt før det ble hans tur. Forhåpentligvis blir det bleier igjen i morgen.

Over én million har mistet hjemmet

Det finnes ingen tall på hvor mange som har blitt hjemløse etter det kraftigste jordskjelvet på flere hundre år Tyrkia og Syria forrige uke.

Lokale nødhjelpsorganisasjoner anslår at over én million mennesker har mistet hjemmene sine.

I byer som Gaziantep, som ikke ble like hardt rammet som nabobyene, er det mange som ikke tør å bo hjemme. Høyreiste leilighetsbygg står tomme.

På kveldstid er de fleste leilighetsbygg i Gaziantep tomme for folk. Innbyggerne som ikke har reist ut til tryggere hus på landet, bor i telt, moskeer eller på gata, som Turgut. Foto: Julia Thommessen / NRK

Restauranter er mørklagte, butikkene låst. Den folkerike byen, ikke langt unna grensen til Syria, har blitt en spøkelsesby.

– Ikke mange bygg her ble ødelagt i de første skjelvene, men de fleste ble skadet. Hvis det kommer flere kraftige etterskjelv, vil de skadde bygningene rase. De fleste i denne byen kan ikke bo hjemme, sier arbeidsledige Gullu.

Ifølge den tyrkiske regjeringens krisebyrå AFAD er det delt ut over 155.000 telt i de jordskjelvrammede områdene, og hjelpearbeidere jobber på spreng for å distribuere flere.

Men i et område hvor FN beregner at over 9 millioner mennesker er direkte rammet av skjelvet, er 155.000 en dråpe i havet.

Har ingen å spørre om hjelp

Forbi familien kjører ambulanser og taxier. Pårørende til jordskjelvofre haster inn på sykehusene med svære pledd i armene. Noen stopper opp og gir dem mat eller en pengeslant på vei forbi.

Turgut Gullu brøt alle bånd med familien for å gifte seg med den han elsket – nå står de på bar bakke.

Paret giftet seg på tross av begge familiers innsigelser. Kona er romani mens Turgut er tyrker, men de elsket hverandre uansett etnisitet. Dermed måtte de bryte med slekta for å få hverandre.

– Vi føler ikke vi har gjort noe galt, sier 27-åringen.

Han legger til at han har vært gift med kona si i 16 år, og at han er lykkelig med henne.

Turgut fortviler over at det ikke var flere bleier igjen der han drar for å hente nødhjelp i dag. Foto: Julia Thommessen / NRK

Naturkatastrofer rammer de som ikke har noe fra før, aller hardest, sier Margrethe Volden i Kirkens Nødhjelp til NRK.

– Man skulle tro at en naturkatastrofe rammer alle likt, men konsekvensene av katastrofen blir forskjellige. Den sosioøkonomiske situasjonen får mye å si for hvordan du kommer deg ut av en naturkatastrofe, sier hun.

Før jordskjelvet var Gullu arbeidsledig, og samlet plastikk og papp fra søppelkasser i byen for å selge det. For han finnes det ingen bufferkonto å kjøpe seg et telt med. Familien manglet det grunnleggende allerede før skjelvet rammet.

Og ingen slektninger har ringt for å høre hvordan det går med dem, eller for å ta dem inn. Det unge paret står på bar bakke, helt alene.

Også luksusleiligheter gikk med i raset

I Tyrkia er hundrevis av entreprenører beordret arrestert for å ha bygget bygninger som ikke var jordskjelvsikre. Også luksusleiligheter og moderne nybygg har gått med i raset, skriver blant annet NRK og BBC.

Men Volden påpeker at hvordan du klarer deg hvis du først har overlevd en katastrofe, også er avhengig av sosioøkonomiske faktorer.

– Det handler jo om økonomi; hvilke områder og bygg du bor i, og hvilke ressurser du har som person. Folk med bedre jobber, inntekt, nettverk og forbindelser vil normalt sett klare seg bedre i en krise, sier Volden.

Familen sitter tett i tett, og leter i søppelkassene etter noe å fyre for å holde varmen gjennom natten Foto: Julia Thommessen / NRK

Gullu er fortvilet over familiens situasjon:

– Jeg vet ikke hva vi skal gjøre. Det må komme telt, sier han.